Chi sono i candidati alle elezioni in Trentino da Fugatti a Trento fino alle liste di Bolzano: come funzionano

Domenica 22 ottobre, in un’unica giornata, si vota in Trentino: gli elettori delle province autonome di Trento e Bolzano saranno chiamati alle urne per il rinnovo dei consigli e quindi l’elezione dei presidenti provinciali. Cosa cambia rispetto alle altre regioni per quel che riguarda il presidente di Regione.

Chi elegge il presidente di Regione

In base allo statuto regionale, sono i membri dei consigli provinciali di Trento e Bolzano che, una volta eletti, comporranno il nuovo consiglio regionale ed eleggeranno il nuovo presidente di Regione.

Per due anni e mezzo sarà espressione del gruppo dei consiglieri di lingua italiana, prevalente nella provincia autonoma di Trento, mentre per i successivi due anni e mezzo di quelli di lingua tedesca, prevalente nella provincia autonoma di Bolzano.

I candidati a Trento

Alla vigilia del voto, la provincia di Trento è governata dal centrodestra.

Il consiglio è composto da 34 consiglieri più il presidente di provincia: tutti vengono eletti direttamente dai cittadini attraverso un’unica scheda.

Si può votare per il singolo candidato alla carica di presidente della provincia o solo per una lista (in questo caso il voto va automaticamente anche al candidato presidente collegato), mentre non è possibile il voto disgiunto (ossia il vot per un candidato presidente e una lista a lui non collegata). Inoltre, è consentito esprimere fino a due preferenze per i candidati consiglieri provinciali, a patto che siano di genere diverso.

I candidati presidenti della provincia autonoma di Trento sono sette:

Maurizio Fugatti, sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia;

sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia; Francesco Valduga, sostenuto da Pd, Azione, Italia Viva e Alleanza Verdi-Sinistra;

sostenuto da Pd, Azione, Italia Viva e Alleanza Verdi-Sinistra; Alex Marini, sostenuto dal M5S;

sostenuto dal M5S; Sergio Divina, candidato del partito di centro Alternativa Popolare;

candidato del partito di centro Alternativa Popolare; Marco Rizzo, presidente onorario del Partito Comunista, è il candidato di Democrazia sovrana popolare;

presidente onorario del Partito Comunista, è il candidato di Democrazia sovrana popolare; Elena Dardo, candidata per Alternativa (partito formato da alcuni esponenti fuoriusciti dal M5S);

candidata per Alternativa (partito formato da alcuni esponenti fuoriusciti dal M5S); Filippo Degasperi, candidato di Unione Popolare e altre liste civiche locali.

Il sistema elettorale della provincia autonoma di Trento è proporzionale: questo significa che ogni lista ottiene un numero di consiglieri provinciali in base ai voti ottenuti.

C’è comunque anche un premio di maggioranza: le liste collegate al presidente eletto ricevono tra i 18 e i 21 seggi (se superano il 40% dei voti).

I candidati a Bolzano

Alla vigilia del voto, la provincia di Bolzano è governata dal Südtiroler Volkspartei (Svp), il principale partito autonomista sudtirolese.

Il consiglio provinciale è formato da 35 consiglieri e la legge elettorale non prevede l’elezione diretta del presidente della provincia, scelto dai consiglieri stessi una volta eletti.

Per questo, gli elettori devono scegliere fino a 4 candidati della singola lista.

In tutto ci sono 16 liste, per un totale di 488 candidati:

Centro Destra

Die Freiheitlichen

Enzian

Forza Italia

Fratelli d’Italia

Für Südtirol mit Widmann

Jwa – Wirth Anderlan

La Civica

Lega Salvini Premier – Uniti per l’Alto Adige

M5S

Pd

Süd-Tiroler Freiheit

Svp

TeamK

Verdi

Vita

Chi elegge il presidente del Trentino-Alto Adige

Il presidente della Regione Trentino-Alto Adige viene eletto dai consigli provinciali di Trento e Bolzano.

Attualmente è Maurizio Fugatti, noto per le sue battaglie contro lupi e orsi.