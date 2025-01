Chi è Veronica Berti, moglie di Andrea Bocelli che ha portato Kimbal Musk a Palazzo Chigi e in Campidoglio

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Veronica Berti, manager e moglie di Andrea Bocelli, ha accompagnato Kimbal Musk durante incontri istituzionali a Palazzo Chigi e in Campidoglio. Figura chiave nella carriera del marito, è conosciuta per il suo impegno filantropico e il suo ruolo diplomatico. Il suo matrimonio con Bocelli è un amore nato da un colpo di fulmine nel 2002.

Chi è Veronica Berti

Nata ad Ancona nel 1981, Veronica Berti è laureata in “Management della Musica e dello Spettacolo” e ha iniziato a gestire la carriera di Andrea Bocelli nel 2006.

Il suo contributo è stato fondamentale per organizzare eventi di portata internazionale, come il concerto al Central Park, e per incrementare le vendite dei dischi del tenore.

Fonte foto: ANSA Berti accompagna Musk in Campidoglio

È anche vice-presidente della Andrea Bocelli Foundation, con cui promuove progetti umanitari in tutto il mondo, dall’Italia ad Haiti. Grazie al suo lavoro, ha ricevuto riconoscimenti prestigiosi, come il Premio Kinéo Green & Blue Project alla Mostra del Cinema di Venezia.

La visita di Kimbal Musk al Campidoglio

Veronica Berti ha avuto un ruolo importante nella recente visita di Kimbal Musk in Italia. Il fratello minore di Elon Musk, accompagnato da Berti, ha incontrato il ministro della Cultura Alessandro Giuli a Palazzo Chigi per discutere di progetti legati all’intrattenimento culturale attraverso nuove tecnologie.

Successivamente, Musk si è recato in Campidoglio per proporre al sindaco Roberto Gualtieri uno spettacolo di droni per il Giubileo.

Sebbene molti dettagli rimangano riservati, Berti si è distinta anche questa volta per la sua capacità di creare connessioni diplomatiche. Non è infatti la prima volta.

Il matrimonio con Bocelli

Veronica Berti e Andrea Bocelli si sono conosciuti nel 2002 durante un evento musicale, un incontro che entrambi descrivono come “un colpo di fulmine”.

Nonostante i 25 anni di differenza, hanno iniziato a convivere fin da subito. La coppia si è sposata nel 2014 presso il Santuario della Madonna di Montenero, alla presenza della loro figlia Virginia e dei figli di Bocelli avuti dal precedente matrimonio.

Da oltre un decennio, Berti è il braccio destro del marito, supportandolo sia nella carriera che nella vita personale.