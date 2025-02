Chi è Tommy Cash che con Espresso Macchiato ha fatto infuriare Caterina Balivo: andrà all'Eurovision

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

A rappresentare l’Estonia al prossimo Eurovision Song Contest sarà Tommy Cash, con la canzone Espresso Macchiato, una canzone dedicata al modo stereotipato in cui vengono visti gli italiani dall’estero. Il pezzo sta causando suscitando reazioni in tutta Europa e in Italia ha già fatto arrabbiare Caterina Balivo.

Chi è Tommy Cash

Tommy Cash, nome d’arte di Thomas Tammemet, ha vinto l’Eesti Laul 2025, il concorso canoro che permette di qualificarsi all’Eurovision Song Contest in Estonia. In Italia lo stesso ruolo è ricoperto dal Festival di Sanremo.

Cantante, rapper e visual artist dalla carriera decennale, è cresciuto in una famiglia povera nella periferia di Tallin, la capitale dell’Estonia. Ha collaborato con molti artisti internazionali.

Fonte foto: ANSA Un’opera di Tommy Cash

La sua estetica e la sua musica sono influenzate dall’immaginario post sovietico e da un’ironia che sfocia spesso nel surreale e nella provocazione. Caratteristiche molto evidenti nella canzone con cui ha vinto l’Eesti Laul, Espresso Macchiato.

Che canzone è Espresso Macchiato

Come suggerisce il titolo, Espresso Macchiano è scritta in parte in Italiano. Alcune fonti definiscono il linguaggio usato “broccolino“, in riferimento a un dialetto sviluppato dagli italo americani di Brooklyn nel ventesimo secolo. I portali ufficiali dell’Eurovision non riportano però questa informazione.

Il testo è l’autoritratto dello stereotipo diffuso all’estero dell’italiano. Abbondano quindi riferimenti al caffè, alle sigarette, alla pasta e a un atteggiamento sbruffone ma rilassato.

Anche la musica del pezzo è tipicamente italiana, su più livelli. Ad alcune sonorità tipiche di una certa musica italiana degli anni ’50, molto popolare all’estero, si unisce una base elettronica che ricorda quelle di moda negli anni ’80 e ’90, periodo in cui artisti italiani hanno segnato alcuni sottogeneri come l’italo disco e l’eurobeat.

La reazione di Caterina Balivo

In Europa, Espresso Macchiato sta riscuotendo un discreto successo già prima dell’Eurovision. Su YouTube il surreale video ufficiale ha accumulato quasi 2 milioni di visualizzazioni.

Le prime reazioni in Italia non sono però state positive. Caterina Balivo, conduttrice della trasmissione La Volta Buona, su Rai 1, ha definito Espresso Macchiato una canzone che parla “Della mafia, degli spaghetti, e dell’ostentazione degli italiani”.

“Mi sto anche un po’ per arrabbiare con questo Tommy Cash. Con questa canzone, espresso macchiato, prende in giro l’Italia in una maniera pazzesca”, ha detto Balivo.