Chi è la popstar svedese Loreen, che ha vinto l'Eurovision Song Contest 2023 con il brano 'Tattoo'

Trionfo della Svezia all’Eurovision Song Contest 2023. La popstar rappresentante del Paese, Loreen, ha conquistato sia il favore del pubblico che quello degli altri stati partecipanti al contest, facendo svettare la Svezia in classifica per la seconda volta. Chi è l’artista vincitrice.

La vittoria della Svezia

Fin dall’inizio di questa edizione dell’Eurovision Song Contest, la Svezia era considerata tra i grandi favoriti alla vittoria.

Già durante la prima semifinale, che l’aveva vista classificarsi per la finale insieme a Croazia, Moldavia, Serbia, Finlandia, Portogallo, Svizzera, Norvegia, Repubblica Ceca, e Israele, la canzone portata dalla rappresentante svedese e la particolare esibizione sembravano aver stregato il pubblico e la giuria.

Tanto che i bookmaker le avevano dato quasi il 50% di possibilità di vittoria.

Il singolo con cui la Svezia ha trionfato si intitola “Tattoo” e, con una musica evocativa e spirituale, parla di un amore talmente forte da rimanere incollato sulla pelle come un tatuaggio.

Con questo brano, Loreen ha scalzato gli altri 26 finalisti, tra cui Marco Mengoni, che si è qualificato al quarto posto.

I voti delle giurie di qualità hanno premiato Svezia, Israele e Italia, rispettivamente con 340, 177 e 176 punti.

Poi, il voto del pubblico ha stabilito la classifica definitiva, che vede sul podio: Svezia, Finlandia e Israele.

La partecipazione all’Eurovision 2012

Non era la prima volta che Loreen calcava il palco dell’Eurovision e che portava a casa la vittoria. Nel 2012, infatti, la cantante aveva già vinto sempre in qualità di rappresentante della Svezia.

Si tratta della prima artista che è riuscita a vincere per 2 volte il primo premio dell’Eurovision.

In quell’occasione, a Baku, Loreen cantava il brano “Euphoria”, anche in quel caso una canzone d’amore.

Chi è Loreen

Il vero nome dell’artista è Lorine Zineb Nora Talhaoui, nata nel 1983 a Stoccolma da una famiglia di origine marocchino-berbera.

Il suo percorso musicale inizia con la partecipazione al talent televisivo “Idol 2004”, dopo la quale inizia a pubblicare i primi singoli e lavorare come produttrice e direttrice di reality show.

Nel 2012 ha partecipato per la prima volta al Melodifestivalen, il concorso canoro svedese tramite il quale viene scelto chi rappresenterà il Paese all’Eurovision Song Contest, ed è riuscita ad accedere proprio con il brano “Euphoria”.

Dopo la vittoria all’Eurovision, ha pubblicato il disco di debutto “Heal”.

L’attivismo politico

L’artista si è schierata più volte in favore dei diritti umani.

Durante l’Eurovision del 2012 in Azerbaigian, ha incontrato gli attivisti locali e si è espressa contro le violazioni dei diritti nel Paese.

In Bielorussia, ha espresso sostegno ai prigionieri politici del Paese e si è schierata contro la pena di morte nel Paese.

In Afghanistan ha preso parte a dei progetti umanitari e in Ucraina a un evento di raccolta fondi per sostenere il Paese contro l’invasione russa.