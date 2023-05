Eurovision Song Contest 2023, i risultati della prima semifinale: tutte le nazioni qualificate con l'Italia

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

La festa è iniziata. A Liverpool si è svolta la prima serata dell’Eurovision Song Contest 2023. Le prime 15 nazioni si sono esibite e il pubblico ha scelto le dieci finaliste che si sfideranno sabato per la vittoria finale. Giovedì il tabellone sarà completato al termine dell’ultima semifinale. Italia già qualificata di diritto con Marco Mengoni.

Eurovision 2023, come funzionano le semifinali

Come ogni anno è tornato l’Eurovision Song Contest. L’edizione 2023 si tiene a Liverpool, per la prima volta non nella nazione che ha vinto l’edizione dello scorso anno, svoltasi a Torino.

Era stata infatti l’Ucraina a trionfare nel 2022, ma la guerra rende impossibile per Kiev organizzare la manifestazione, e così l’onere è toccato ai secondi classificati, il Regno Unito.

Fonte foto: ANSA Rita Ora, esibitasi come ospite nella prima serata dell’Eurovision Song Contest 2023

Nella serata di martedì 9 si è tenuta la prima delle due semifinali. Delle 37 nazioni partecipanti infatti, solo 26 approdano alla finale di sabato ancora in gara.

Venti dei partecipanti arrivano dalle serate preliminari di martedì e giovedì, mentre gli altri sei sono i cosiddetti “Big 5”, Italia, Germania, Francia, Regno Unito e Spagna, e il vincitore dell’anno precedente, l’Ucraina.

La prima serata di Liverpool: ritmo incalzante ed esibizioni degli ospiti

Oltre alle performance degli artisti in gara provenienti da tutta Europa, c’è stato spazio anche per ospiti di caratura internazionale.

La prima esibizione esterna alla competizione è stata quella della cantante ucraina Julija Sanina, tra le conduttrici dell’evento.

Il ritmo serrato ha portato rapidamente all’esibizione dell’intervallo seguita a quelle dei concorrenti, che ha visto come protagonista la pop star britannica Rita Ora.

Infine un duetto tra la cantante ucraina Alyosha, che ha partecipato all’Eurofestival nel 2010 e Rebecca Ferguson ha avviato la serata alla sua conclusione.

Le nazioni qualificate e quelle escluse

A differenza della serata finale, che includerà la votazione delle giurie, le semifinali si basano interamente sul televoto.

Il pubblico, tra cui quello italiano, che poteva votare, ha deciso di promuovere alla finale di sabato Croazia, Moldavia, Serbia, Finlandia, Portogallo, Svizzera, Norvegia, Svezia, Repubblica Ceca, e Israele.

Eliminate invece Irlanda, Lettonia, Malta, Paesi Bassi e Azerbaigian, che quindi non saranno più parte della competizione per aggiudicarsi la finale di sabato.