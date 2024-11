Chi è Karoline Leavitt, la più giovane portavoce della Casa Bianca: il passato in Italia prima di Trump

Karoline Leavitt è la più giovane portavoce della storia della Casa Bianca scelta da Donald Trump. 27 anni, con un’esperienza anche in Italia, Karoline ha avuto a che fare per la prima volta con il tycoon nel 2019, in occasione del suo primo mandato, quando ha lavorato come assistente per l’allora portavoce Kayleigh McEnany.

Chi è Karoline Leavitt, dall’Italia alla Casa Bianca

Karoline Leavitt ha 27 anni ed è originaria del New Hampshire. Cresciuta in un nucleo familiare dalla consistente formazione cattolica, si è laureata in comunicazione e scienze politiche presso il Saint Anselm College.

Durante gli anni universitari Karoline ha maturato le sue prime esperienze in uno stage nei locali di Fox News – dalla stessa redazione il tycoon ha nominato il giornalista Pete Hegseth segretario alla Difesa – e alla Casa Bianca, occasioni nel corso delle quali ha scoperto la sua passione per il mondo della stampa.

Durante la prima esperienza alla Casa Bianca, Karoline Leavitt ha aiutato la portavoce McEnany a battersi “contro i media mainstream di parte“, come scrive sul suo sito web ufficiale. Dopo aver lasciato lo studio ovale, la futura portavoce di Trump ha lavorato come direttrice delle comunicazioni per la deputata repubblicana, Elise Stefanik.

Nel 2022 si è candidata alla Camera per il primo distretto del New Hampshire, poi sconfitta dal democratico Chris Pappas. Come sottolinea Repubblica, durante gli anni universitari ha frequentato un corso di perfezionamento alla John Cabot University di Roma, dove è rimasta per sei mesi.

Le idee politiche della nuova portavoce

Sul suo sito ufficiale Karoline Leavitt dimostra di appoggiare pienamente la linea politica di Donald Trump, specialmente in termini di taglio alle tasse ma soprattutto nelle politiche sull’immigrazione.

A tal proposito ha espresso “tolleranza zero per l’immigrazione illegale” appoggiando la scelta di completare il muro di confine.

Cosa dice di lei Donald Trump

Nel suo profilo Instagram, Katerine Leavitt mostra uno scatto che la ritrae insieme a Donald Trump che sorride convinto a favore di obiettivo. E la stima del tycoon nei suoi confronti è palese.

Come riporta BBC News, il nuovo presidente degli Stati Uniti la descrive come “intelligente, tenace” e le riconosce di aver “dimostrato di essere una comunicatrice molto efficace“.