Chi è Cinzia Dal Pino, arrestata a Viareggio per aver investito volontariamente un uomo dopo uno scippo

Cinzia Del Pino è stata arrestata dalla polizia di Viareggio con la gravissima accusa di aver ucciso Said Malkoun, 47enne algerino senza fissa dimora che le avrebbe scippato la borsa. Lei si sarebbe fatta giustizia da sé. A bordo del suo suv, lo ha rintracciato per strada e lo ha investito. Si è ripresa la borsa ed è andata via, lasciando l’uomo agonizzante a terra. Il senzatetto non ce l’ha fatta ed è morto poco dopo.

Le parole del legale della donna

“È una giornata impegnativa. Al momento ho solo parlato con la mia assistita e prima di qualsiasi dichiarazione dovremo vedere i filmati di video sorveglianza”. Così Enrico Marzaduri, il legale che difende Cinzia Dal Pino, come riferisce La Nazione.

Cinzia Del Pino, chi è: volto conosciuto da molti a Viareggio

Cinzia Dal Pino è un volto conosciuto a Viareggio: ha due sorelle e da 33 anni è alla guida dello stabilimento balneare di famiglia, il bagno Milano, in Passeggiata vicino all’orologio.

Ha studiato ragioneria al Piaggia e ha esercitato fino ai primi anni Novanta come commercialista. Poi si è impegnata totalmente nell’attività balneare. È sposata con Pier Luigi Lorenzi, 70 anni e figlio dello storico biciclettaio di via Leonardo da Vinci.

Cinzia dimora con il marito nel quartiere ex Campo d’Aviazione. Sempre secondo quanto appreso da La Nazione, Dal Pino e Lorenzi formano una coppia solidissima e hanno una figlia. Sono amanti dei viaggi, in particolare delle mete orientali.

Chi conosce la donna parla di una persona sorridente, schietta e battagliera, sostenitrice delle lotte intraprese dalla categoria balneare.

Di indole allegra, viene descritta come una capace di ‘fare gruppo’.

Nessuno si sarebbe immaginato che si ritrovasse in una vicenda così spinosa e con accuse così gravi da dover fronteggiare.

Le indagini della polizia

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, domenica sera in zona Darsena, intorno a mezzanotte, la Dal Pino ha subito uno scippo dal 47enne algerino.

Fonte foto: ANSA

Dopo averlo individuato mentre era bordo del suo suv, lo ha investito, uccidendolo. Per lei sono scattate le manette.