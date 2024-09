Muore travolto da un'auto a Viareggio, donna arrestata per omicidio volontario: "Mi aveva scippato"

Scippata a Viareggio, ha deciso di farsi giustizia da sola: ha trovato l’autore del furto, un algerino 47enne senza fissa dimora, e lo ha travolto con il suo suv. Poi è scesa dal mezzo, ha recuperato quanto le era stato rubato ed è ripartita. L’uomo è morto per le lesioni riportate.

Uomo morto a Viareggio: investito dalla donna a cui aveva rubato la borsa

L’episodio si è verificato domenica sera alla Darsena, come riferisce Il Corriere della Sera. Gli investigatori, dopo aver avviato le indagini, hanno subito capito che non si è trattato di un incidente casuale con protagonista un pirata della strada.

La vittima, Said Malkoun, è stata trovata in gravi condizioni schiacciata contro la vetrina di un negozio del quartiere. Una coppia che stava rientrando a casa poco dopo la mezzanotte ha notato il 47enne sofferente sul marciapiede ed ha lanciato l’allarme.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Di prima impressione pareva che l’algerino avesse accusato un malore. Si è invece compreso in fretta che dietro al suo ferimento mortale c’era altro. La vetrina del negozio sfondata a pochi passi e le ferite sul corpo della vittima hanno rivelato infatti che non si era innanzi a un problema improvviso di salute.

Dopo l’allarme, il 47enne è stato soccorso da un’ambulanza della Croce Verde. Said è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Viareggio in condizioni gravissime. Ogni tentativo di rianimazione è risultato vano.

Le indagini e il video che ha inchiodato la donna

L’uomo aveva piccoli precedenti per furto ed era un volto conosciuto tra i senzatetto di Viareggio. Si muoveva tra la Darsena e il Comune, campando di espedienti.

I poliziotti, dopo aver guardato le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, hanno capito che la morte del 47enne non era scaturita da un investimento casuale di un pirata della strada, bensì da un’azione volontaria.

In un video diffuso da Canale 50, c’è il racconto di ciò che è accaduto: si vede un Suv che insegue l’uomo fin sul marciapiede per poi schiacciarlo contro la vetrina di un negozio di articoli per la nautica in via Coppino.

Le ultime immagini del filmato sono quelle più terribili: dopo che il mezzo ha investito il 47enne, scaraventandolo per terra, si nota una donna, Cinzia Dal Pino, scendere dalla vettura, avvicinarsi a Said, prendere la borsa che l’uomo le aveva scippato pochi minuti prima, risalire in auto e andarsene.

Il fermo della 65enne

I poliziotti del commissariato di Viareggio, grazie alla targa dell’auto, sono risaliti alla proprietaria, cioè Cinzia Dal Pino, 65 anni, titolare del noto stabilimento balneare della Darsena, il Milano.

Nelle scorse ore è scattato il fermo per la donna. La Procura guidata da Domenico Manzione contesta l’accusa di omicidio volontario. “Mi aveva scippato” sono state le uniche dichiarazioni della 65enne.