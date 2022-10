Chi è Alessia Piperno, la 30enne italiana arrestata a Teheran, in Iran. Il suo sogno e l'amore per i viaggi

Tra il 28 e il 30 settembre Alessia Piperno, travel blogger trentenne, sarebbe stata arrestata mentre si trovava in Iran, dopo circa due mesi di permanenza. L’appello è stato lanciato dal padre tramite un post su Facebook, in cui ha raccontato di aver ricevuto una telefonata disperata da parte della figlia, che spiegava di essere stata arrestata mentre festeggiava il suo compleanno e “chiedeva aiuto”.

All’Ansa Alberto Piperno, il papà di Alessia, ha precisato: “Siamo molto preoccupati, la situazione purtroppo non va bene. Siamo contatto con Unità di Crisi della Farnesina che ha attivato tutte le procedure del caso”.

Chi è Alessia Piperno, la travel blogger italiana arrestata in Iran

Ma chi è Alessia Piperno e cosa faceva in Iran? Per rispondere a questa domanda e ricostruire un’immagine più o meno veritiera della trentenne, è utile rifarsi al suo profilo Instagram, che al momento conta più di 25mila follower. La giovane romana è infatti una travel blogger, e documenta dettagliatamente tutti i suoi viaggi sui profili social.

Nell’ultimo post pubblicato su Instagram il 28 settembre, Alessia scriveva: “Tra pochi giorni inizierà il mio settimo anno in viaggio. Eppure quando mi guardo indietro, mi sembra ieri quando caricai il mio primo zaino sulle spalle, per raggiungere la terra dei miei sogni, l’Australia”.

Bastano queste poche righe a far emergere la passione per i viaggi nutrita per ben sette anni di vita, visto che da allora la ragazza non si è più fermata.

Il sogno di Alessia Piperno: tornare in Pakistan e costruire un villaggio

“Il mondo e la sua gente mi ha regalato più di quanto potessi desiderare, giorno dopo giorno, anno dopo anno”, prosegue Alessia nel post, annunciando alla fine l’intenzione di voler costruire un villaggio in Pakistan, devastato da un’alluvione circa un mese fa.

Il sogno di Alessia purtroppo dovrà aspettare, per il momento, in quanto si troverebbe detenuta in un carcere a Teheran. Al momento si stanno effettuando delle verifiche, e non vi sono stati comunicati ufficiali da parte della Farnesina o dell’ambasciata italiana a Teheran, ma l’attenzione mediatica per l’arresto della ragazza è già altissimo.

Non è chiaro nemmeno il motivo per cui la ragazza sarebbe stata arrestata, e in che condizioni si troverebbe adesso. Tutto ciò che si sa è che la ragazza ha telefonato al padre chiedendo aiuto.

Le ipotesi sull’arresto

Tra le ipotesi c’è quella che riguarda la notizia dell’arresto di nove persone europee, accusate di essere complici delle proteste in Iran contro il regime, successive alla morte di Mahsa Amini. Era infatti stato reso noto dal governo iraniano che una delle persone arrestate era italiana, ma non era stato comunicato il suo nome, per cui non è certo che si tratti di Alessia Piperno.

Il 26 settembre, Alessia Piperno scriveva in un altro post su Instagram: “Per noi viaggiatori, turisti, vacanzieri in terre straniere, è facile giudicare, dire la nostra, restare finché è tutto bello, per poi salire su aereo e andarcene. Eppure per quanto questa possa essere la decisione più saggia da prendere, io non ci riesco”.

“Non riesco ad andarmene da qui, ora più che mai – continuava Alessia, riferendosi all’Iran – e non lo faccio per sfidare la sorte, ma perché anche io ora, sono parte di tutto questo. Questa terra mi ha accolta a braccia aperte, è vero, non è stato sempre facile, ma dopo due mesi e mezzo, mi è entrata dritta, dentro e profonda nel cuore”.