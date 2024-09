Chi deve fare il vaccino antinfluenzale e quando e dove farlo: la guida regione per regione

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Vaccini in anticipo. La campagna antinfluenzale sta già per partire in diverse regioni che hanno deciso di mettere a disposizione la vaccinazione contro il virus dell’influenza per gli over 60 e le persone fragili.

Il vaccino antinfluenzale

Come ogni anno, con l’avvicinarsi della stagione invernale, alcune regioni hanno deciso di procedere con l’inizio della campagna per la vaccinazione dei soggetti fragili contro l’influenza.

Le amministrazioni locali che hanno seguito il consiglio del ministero della Salute di anticipare la disponibilità del vaccino sono cinque, quattro delle quali si trovano al Nord e una soltanto nel Centro.

Fonte foto: ANSA Dosi di vaccino antinfluenzale e contro il Covid-19

I vaccini approvati dall‘Agenzia italiana del farmaco contro il virus dell’influenza sono diversi.

Efluelda tetra (Sanofi Pasteur);

Fluarix tetra (Glaxosmithkline biologicals s.a.);

Influvac s (Viatris healthcare Limited);

Influvac s tetra (Viatris healthcare Limited);

Vaxigrip tetra (Sanofi Pasteur Europe);

Fluad tetra (Seqirus Netherlands B.V.);

Flucelvax tetra (Seqirus Netherlands B.V.);

Fluenz (Astrazeneca Ab).

Chi dovrà vaccinarsi

Non tutta la popolazione è chiamata a sottoporsi alla vaccinazione per proteggersi dal virus influenzale stagionale che emergerà a partire dalle prossime settimane in tutto il Paese. Sono infatti solo le persone considerate fragili ad essere interessate dalla campagna vaccinale.

Con questa denominazione si identificano gli anziani oltre i 60 anni, le donne in gravidanza e nel periodo immediatamente successivo al parto, i bambini tra i 6 mesi e 6 anni, chi è affetto da malattie croniche e le persone ricoverate in strutture di lunga degenza.

Oltre a loro, è consigliato il vaccino anche per coloro che lavorano nel settore pubblico in mansioni di primario interesse collettivo e ai familiari delle persone fragili. Per tutti questi soggetti il vaccino è gratuito.

La campagna nelle regioni partite in anticipo

Cinque regioni hanno iniziato in anticipo la campagna vaccinale contro l’influenza.