Chef Rubio Gabriele Rubini si scaglia contro i giornalisti: la frase shock sui "loro figli e figlie"

Chef Rubio, nome d’arte di Gabriele Rubini, ha scatenato nuove polemiche con una frase shock contro i giornalisti, definendoli come primi obiettivi della resistenza palestinese, aggiungendo che dovrebbero temere per la loro sicurezza e quella delle loro famiglie.

Chef Rubio contro i giornalisti

Come riportato da Open, la frase è stata pronunciata il 4 agosto alla Festa nazionale della Riscossa Popolare a Pontedera, organizzata dal Partito dei Carc.

Rubio era ospite dell’evento insieme a Shams Maisa dell’Unione Democratica Arabo Palestinese (Udap).

Le dichiarazioni di Rubio, che si possono ascoltare nella diretta Facebook del Festival, hanno sollevato un’ondata di indignazione, poiché si collocano in un contesto di crescenti tensioni e critiche nei confronti del ruolo dei media.

Nel corso dell’evento, Chef Rubio ha anche accusato i giornalisti di trasformarsi in attori e influencer, ritenendosi intoccabili.

I post antisemiti su X

Queste dichiarazioni fanno seguito a un periodo in cui Rubio ha già attirato l’attenzione per la pubblicazione di post considerati antisemiti su Twitter/X, che gli sono costati un ordine di cancellazione.

La situazione è ulteriormente degenerata quando Rubio ha pubblicato un messaggio su Twitter/X, in cui ha invitato a non temere gli attacchi delle istituzioni, ma a reagire contro chi li promuove, suggerendo che tutto ciò che è nell’interesse delle masse popolari è legittimo, anche se illegale.

Le provocazioni di Gabriele Rubini

L’atteggiamento provocatorio di Rubio e le sue affermazioni contro i giornalisti e le istituzioni hanno sollevato forti critiche, soprattutto in un momento in cui il ruolo dei media è già messo sotto pressione da diverse parti.

L’intervento di Chef Rubio evidenzia un clima di tensione crescente e ha portato a una rinnovata attenzione sul delicato equilibrio tra libertà di espressione e responsabilità nel discorso pubblico, in un contesto politico e sociale sempre più polarizzato su temi come il conflitto in Palestina.

A maggio Rubini aveva denunciato un’aggressione sotto casa, accusando “gli ebrei sionisti“.