Che intervento ha fatto Michelle Comi, Le Iene in sala operatoria durante la vaginoplastica

Michelle Comi, influencer e star di OnlyFans, si è sottoposta a un intervento di vaginoplastica e la trasmissione televisiva Le Iene l’ha seguita ed è entrata nella sala operatoria per documentare l’operazione: sono andati a trovarla per capire che intervento ha fatto e i motivi di questa scelta.

Chi è Michelle Comi e perché ha fatto la vaginoplastica

Michelle Comi è un’influencer torinese trentenne, diventata famosa sul web dopo essere stata tra le prime in Italia ad aver aperto un profilo sulla piattaforma OnlyFans. L’idea di fare un’operazione di vaginoplastica l’aveva annunciata diverso tempo fa durante una diretta per la famosa trasmissione di Radio 24 La Zanzara con Parenzo e Cruciani.

Al programma radiofonico Michelle aveva spiegato che “uno dei miei più grandi rimpianti è che la mia prima volta è successo tutto con troppa superficialità”, aggiungendo che quel passo era per lei “molto importante” e “qualcosa di speciale e unico”.

Fonte foto: ANSA

A Le Iene Michelle Comi ha ammesso di rincorrere una “perfezione che non esiste” e di aver fatto già diversi interventi estetici tra seno (aveva fatto una raccolta fondi per questo nintervento), naso e labbra. La vaginoplastica l’ha scoperta tramite un’amica e ha deciso di farla perché, ha confessato al programma Tv, ha perso la verginità molto presto a 14 anni.

“Non ho un bel ricordo, un po’ fatto a caso, non è che c’era quel sentimento”, ha raccontato aggiungendo di aver deciso di fare l’intervento per rivivere “un’altra prima volta”.

Cos’è la vaginoplastica

A Vanity Fair il chirurgo plastico, Paolo Mezzana, specializzato in chirurgia dei genitali esterni e autore del libro I dialoghi della vagina, ha spiegato che la vaginoplastica “è un intervento che genericamente indica una riduzione chirurgica del canale vaginale, quando è più lasso o più largo. In questi casi può essere stretto per dare più continenza. Si esegue un’esportazione di muscoli nel canale vaginale e si rimettono vicini i ventri muscolari”.

Un altro intervento è quello dell’imenoplastica, in cui l’imene si ricostruisce in modo da avere “una strettoia, utilizzando brandelli di tessuti che rimangono dopo la prima deflorazione” e di fatto si ripristina la verginità.

Perché si fa la vaginoplastica

La vaginoplastica e l’imenoplastica non sono interventi necessari dal punto di vista medico ma, come chiarisce il dottor Mezzena a Vanity Fair, la decisione di sottoporsi a tali operazioni ha motivazioni psicologiche profonde che dipendono molto dal contesto culturale.

Le pazienti che scelgono di fare un trattamento di questo tipo andrebbero capite senza giudicare, perché dietro ci sono sempre delle ragioni molto delicate.

Gli specialisti sottolineano che la vaginoplastica o l’imenoplastica, se fatti in sicurezza, possono dare un supporto psicologico importante alle ragazze, che andrebbero gestite con un’assistenza psicologica per capire l’entità e il valore della loro richiesta.