Michelle Comi lancia la raccolta fondi per rifarsi il seno, migliaia di euro in poche ore: scoppia la polemica

Molto attiva su Onlyfans, Michelle Comi ha fatto spesso parlare di sé per alcune iniziative stravaganti, come la sua ultima trovata: ha aperto una raccolta fondi tramite la quale si può contribuire al suo intervento di mastoplastica additiva. Un’idea che ha scatenato non poche polemiche sui social.

La raccolta fondi di Michelle Comi

“Contribuisci all’aumento del seno della tua principessa”: è questo il nome della raccolta fondi attivata sulla piattaforma GoFundMe da Michelle Comi, influencer e nome noto agli utenti di Onlyfans.

La 29enne torinese ha difatti chiesto ai suoi appassionati sostenitori un contributo in vista di un intervento di mastoplastica additiva, con il quale aumenterà la misura del suo seno.

Fonte foto: IPA Michelle Comi, influencer che ha creato una raccolta fondi per rifarsi il seno, ospite di Piero Chiambretti nella trasmissione “Donne sull’orlo di una crisi di nervi”

“Salve sudditi, da tempo ho oramai il desiderio di aumentare di una taglia il mio seno – ha scritto nella descrizione del crowdfunding Michelle Comi – Donate per contribuire anche voi all’intervento per la vostra sovrana. Vi terrò aggiornati in questo percorso”.

La provocazione di Michelle Comi

Nonostante alla base ci sia quella che sembra una reale richiesta, Michelle Comi pare comunque pronta sfruttare queste iniziative social per aumentare la sua visibilità e far parlare di sé.

Come quando, la scorsa estate, aveva lanciato un appella per trovare “qualcuno che mi inviti in vacanza. Non ne ho mai pagata una […] Sto ancora cercando qualcuno con cui viaggiare a fare vacanze di lusso. A luglio sono libera. Se qualcuno vuole invitarmi in vacanza”.

La content creator aveva anche specificato i dettagli della vacanza: “Hotel 5 stelle, villa con piscina privata, almeno 14 giorni, autista privato, amante dello shopping. No social, solo divertimento”. Una iniziativa che, anche in quel caso, aveva scatenato non poche polemiche sui social.

Le polemiche per la raccolta fondi

La raccolta fondi, creata il 16 luglio 2024 come raccolta per “spese mediche”, ha in poco tempo visto crescere le donazioni, tanto da aver superato l’obiettivo dei 15mila euro grazie a 88 donatori, tra i quali addirittura uno che ha versato 3mila euro per la “causa”.

Sono però molti gli utenti social che non vedono di buon occhio simili trovate. Secondo alcuni, difatti, “Michelle Comi inizia a far simpatia, non per le sue azioni o il suo aspetto, ma per l’iconica capacità di rappresentare questo momento storico”.

E non mancano neanche nomi importanti a rimpolpare la polemica, come Selvaggia Lucarelli che, dal proprio profilo X, ha lanciato un’accusa all’influencer: “Ma ci è o ci fa? Se non l’avete ancora capito, il personaggio più odiato del momento (Michelle Comi) sta facendo soldi grazie alla vostra indignazione”.