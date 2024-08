Charlie Hebdo, Madonna col vaiolo delle scimmie ricoperta di insulti: petizione dei cristiani indignati

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Il noto settimanale satirico francese Charlie Hebdo è di nuovo al centro di una polemica, questa volta per una vignetta che raffigura una Madonna piangente con i sintomi del vaiolo delle scimmie. Pubblicata il 16 agosto, la caricatura ha scatenato l’indignazione di molte organizzazioni cattoliche.

Charlie Hebdo, bufera sulla vignetta con la Madonna

Due associazioni francesi, Marie de Nazareth e La petite Voie, hanno presentato una denuncia al tribunale di Parigi, accusando la rivista di “provocazione e incitamento all’odio religioso”.

La denuncia è stata diretta sia contro l’autore della vignetta, l’artista Pierrick Juin, sia contro il direttore editoriale di Charlie Hebdo, Laurent “Riss” Sourisseau.

La vignetta è stata aspramente criticata anche dalla Tribune Chrétien, una pubblicazione cattolica che ha descritto l’immagine come un “incitamento gratuito all’odio verso i cattolici di Francia”.

La petizione online di una rivista cristiana

La stessa Tribune Chrétien ha lanciato una petizione online per chiedere il ritiro della caricatura, che ha già raccolto quasi 25mila firme.

Anche il vescovo di Bayonne, Marc Aillet, ha espresso la sua indignazione, dichiarando su X (ex Twitter) che “la libertà di espressione non può giustificare una caricatura così abietta”.

La copertina di un numero del noto settimanale satirico francese Charlie Hebdo

La vignetta raffigura la Madonna contagiata dal virus e, all’interno di fumetti, alcuni insulti che arrivano da persone alla sua destra. Si va da termini volgari che la giudicano una prostituta fino a “bugiarda”.

Il precedente delle Olimpiadi di Parigi

Questa controversia segue un’altra recente polemica che ha coinvolto le autorità cattoliche francesi, riguardante la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Parigi.

In quell’occasione, una rappresentazione che ricordava l’Ultima Cena, con diverse drag queen, era stata accusata di “derisione e scherno del cristianesimo”.

Charlie Hebdo, noto per la sua satira pungente e spesso provocatoria, continua quindi a suscitare forti reazioni, confermando la sua posizione di pubblicazione controversa e divisiva in Francia e non solo.