Chanel Banks di Gossip Girl scomparsa e ritrovata a Los Angeles, dov'era e perché il marito non voleva aiutare

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Ritrovata l’attrice scomparsa a Los Angeles. Chanel Maya Banks, famosa per aver recitato nella serie tv Gossip Girl, è ricomparsa dopo due settimane in cui non si avevano sue notizie. Il marito aveva spiegato alla famiglia che “non voleva essere trovata.”

Ritrovata Chanel Banks

L’attrice Chanel Banks, famosa per aver recitato nella terza stagione di Gossip Girl, è stata ritrovata dalla polizia di Los Angeles dopo più di due settimane in cui la famiglia non aveva avuto sue notizie.

L’attrice era scomparsa dalla sua casa di Playa Vista, a Los Angeles, negli Usa, il 30 ottobre scorso. La donna, 36 anni, ha contattato la sua famiglia di origine, che vive a Toronto, in Canada, con una telefonata il 27 ottobre, facendosi viva per messaggio l’ultima volta proprio il 30 ottobre.

Fonte foto: 123RF Una zona del quartiere di Playa Vista, a Los Angeles, dove abita l’attrice

Stando a quanto riportato dal sito della rete televisiva americana ABC News, la polizia di Los Angeles ha dichiarato che non sarebbero stati rilevati reati collegati a questo caso, e che quindi si sarebbe trattato di un allontanamento volontario da parte della donna.

Le dichiarazioni della cugina

A guidare le ricerche dell’attrice 36enne era stata la cugina Danielle-Tori Singh, originaria di Toronto, in Canada, che era stata tra le ultime persone ad avere notizie di Banks il 30 ottobre, via messaggio.

“Non aver sentito mia cugina per 5 giorni di fila mi ha fatta preoccupare. Non ha mai fatto passare più di 48 ore senza parlare a me o a sua madre. Per me lei è come una sorella” aveva dichiarato Singh.

La donna aveva anche parlato dello strano comportamento del marito di Banks: “Non sta collaborando con la polizia di Los Angeles. Non sta aiutando né me né sua madre a trovarla. Toglie persino i volantini con il suo volto dalle strade” aveva dichiarato.

La mancata collaborazione del marito

La cugina di Banks ha aperto una pagina su GoFundMe, sito di donazioni, per pagare le spese delle ricerche dell’attrice. Dalla descrizione di questa pagina provengono buona parte delle informazioni sul caso.

Singh ha anche scritto che il marito di Banks avrebbe rassicurato la famiglia della donna, dicendo loro che l’attrice “non voleva essere trovata” e che le avrebbe contattate “quando sarebbe stata pronta”.

Fin dai primi momenti dell’indagine la polizia di Los Angeles sembrava convinta che si trattasse di un allontanamento volontario e che non ci fossero reati in corso. Teoria confermata dal ritrovamento di Banks.