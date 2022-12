Céline Dion affetta dalla sindrome dell'uomo rigido: di che cosa si tratta e perché ha annullato i concerti

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Sta facendo clamore l’annuncio della malattia di Céline Dion, celebre cantante canadese e voce della canzone del film Titanic. In un video, ha reso noto di essere affetta da una rara patologia neurologica nota come Sindrome dell’uomo rigido, per colpa della quale ha dovuto cancellare numerose date.

Céline Dion è malata: l’annuncio

Lo ha raccontato la stessa Céline Dion in un video diffuso attraverso i suoi profili social. La cantante di 54 anni ha esordito dicendo che le spiace averci messo così tanto a farsi viva e sottolineando quanto le manchi il suo pubblico.

Quindi, la rivelazione: “Da tempo sono alle prese con problemi di salute”. Recentemente, ha detto, le è stato diagnosticato “un raro disordine neurologico chiamato ‘sindrome della persona rigida’, che colpisce una persona su un milione“.

I suoi effetti la costringono a cancellare otto spettacoli previsti per l’estate 2023 in giro per l’Europa, inclusa l’esibizione al Lucca Summer Festival che era in programma per il 15 luglio e più volte rinviato a causa della pandemia.

Cosa è la sindrome dell’uomo rigido

La sindrome dell’uomo rigido che ha colpito Célin Dion, in inglese stiff-person syndrome, è una patologia disabilitante che ha origine nel sistema nervoso centrale. Stando alla letteratura medica, causa vari sintomi.

Tra questi: rigidità muscolare concentrata sull’addome, dolorosi spasmi muscolari e tendenza a sussultare in maniera anomala. Può portare anche a deformità anchilosanti quali iperlordosi. Si tratta di una malattia degenerativa che peggiora col tempo.

Con l’avanzare, la rigidità immobilizza torace ed anche, rendendo l’andatura impacciata. Gli spasmi, inoltre, possono portare a cadute, Circa 2 pazienti su 3 sono donne e l’esordio della malattia avviene attorno ai 45 anni.

Le lacrime della cantante

Sono proprio i sintomi a preoccupare la cantante, voce storica della canzone ‘My heart will go on’ del film Titanic. “Questi spasmi mi rendono difficile camminare e non mi consentono di utilizzare le corde vocali come di solito” ha detto.

Célin Dion è in cura da tempo per la sindrome dell’uomo rigido: ha iniziato un ciclo di cure per gli spasmi dopo l’interruzione del Courage World Tour a causa della pandemia. A marzo 2021 erano emersi chiaramente i primi problemi di salute.

Difficile prevedere il decorso della malattia e un possibile ritorno sul palco della Dion, che nel video spiega: “Do sempre il 100% durante i miei spettacoli, ma questa condizione al momento non me lo consente… Vi voglio tanto bene e spero di potervi rivedere davvero presto”.