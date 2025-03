Cedolino pensione aprile 2025, quali sono gli aumenti e le trattenute: pagamenti al via da martedì 1

Giornalista Pubblicista, classe 1995. Laureata in Scienze della Comunicazione, prosegue gli studi in Informazione, Editoria e Giornalismo. Inizia scrivendo di Sport e colleziona qualche presenza in radio e negli studi televisivi in qualità di ospite. Collabora con diversi quotidiani nazionali e si occupa di Cronaca e Attualità, Esteri e Spettacolo.

L’INPS ha completato le disposizioni di pagamento per le pensioni di aprile 2025. Gli accrediti sono previsti a partire da martedì 1° aprile. Vediamo come funzionano e tutti gli aumenti e le trattenute nel cedolino.

Cedolino pensione INPS aprile 2025, quali aumenti e trattenute fiscali

Come stabilito dalla Manovra 2025, il cedolino pensione di aprile 2025 include l’aumento di 8 euro mensili per le maggiorazioni sociali, gli assegni sociali e le pensioni per invalidi civili.

Nel documento sono previsti nel pagamento anche gli arretrati da gennaio a marzo 2025, per un totale di 24 euro. Le trattenute per le addizionali regionali e comunali restano in vigore e sono applicate in base ai redditi del 2024 e dilazionate fino a novembre 2025.

Sul rateo di aprile vengono applicate:

l’Irpef mensile;

le addizionali regionali e comunali relative all’anno d’imposta 2024, trattenute in 11 rate da gennaio a novembre 2025

Per i pensionati con redditi fino a 18.000 euro annui, il recupero del conguaglio fiscale è esteso fino a novembre, evitando eccessivi prelievi mensili.

Come ritirare l’accredito e pensione di maggio

Come già detto, gli accrediti per le pensioni di aprile 2025 sono previsti a partire dal prossimo 1 aprile. Se si è scelto il ritiro in contanti ci si potrà recare negli uffici postali, rispettando il calendario.

Per la pensione di maggio, l’accredito avverrà il 2 maggio, poiché il giorno 1 è festivo.

Consultazione online del cedolino e Certificazione Unica 2025

Se si vuole consultare il proprio cedolino pensione basta collegarsi al portale ufficiale dell’INPS, nella sezione “Pensione e Previdenza – Cedolino della pensione“.

Per accedere al servizio online, serviranno SPID, CIE o CNS. Si potrà visualizzare il documento, confrontare cedolini precedenti e gestire le varie opzioni, come deleghe sindacali, variazione dell’ufficio pagatore e stampa della Certificazione Unica.

A proposito di quest’ultima, l‘INPS ha reso disponibile dal 14 marzo 2025 la Certificazione Unica (CU) 2025, documento necessario per la dichiarazione dei redditi 730/2025. I pensionati possono scaricarla direttamente dal portale INPS, accedendo con le proprie credenziali.

Tale strumento ha il fine di facilitare la gestione fiscale, garantendo così una rapida consultazione ma anche il corretto adempimento degli obblighi dichiarartivi.