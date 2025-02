Caso Santanchè - Pascale per le borse false, parla il vucumprà che gliele avrebbe vendute: il metodo

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

La testimonianza del vucumprà attivo in Versilia che avrebbe venduto alla ministra Daniela Santanchè le borse false, comprese le due regalate all’allora compagna del Cavaliere, Francesca Pascale. Il venditore accetta anche pagamenti digitali ed effettua spedizioni in tutta Italia.

Il vucumprà più famoso della Versilia

Si chiama Mauro, ma il suo nickname professionale è Maradona. Si tratta del vucumprà più in voga della Versilia.

Lo ha intercettato la giornalista Selvaggia Lucarelli, che ne riporta la testimonianza sulle pagine de Il Fatto Quotidiano.

Fonte foto: ANSA Daniela Santanchè

Contattato telefonicamente, il venditore afferma di avere “mini Kelly, qualche Birkin, Gucci, Prada, Ysl”: tutte borse il cui valore, in negozio, supera la decina di migliaia di euro.

Il listino proposto da Maradona è di “trecentocinquanta euro” al pezzo, lo stesso prezzo per tutti i clienti.

E sembra che non ci sia bisogno di recarsi in Versilia per ultimare l’acquisto: “Tu mi fai la postepay, la ricarica, mi dici quale vuoi e io te la spedisco, in un giorno ce l’hai”.

Daniela Santanchè e le presunte borse false

La giornalista chiede a Maradona se tra le sue clienti ci sia anche la ministra Daniela Santanchè.

Lui conferma: “Sì, gliele vendo io, è una vita che sto lì in Versilia. Lei le prende sul mare, si mette sotto la tenda, per non farsi vedere…in tv poi vedo che le mie borse le porta sempre”.

La presunta passione della ministra per le borse tarocche sarebbe stata confermata da fonti a lei vicine sulla costa Toscana.

“In Versilia lo sanno tutti”, racconta qualcuno a Lucarelli. “Santanchè era una delle sue migliori clienti” ribadisce qualcun altro.

Il regalo a Francesca Pascale

Nei confronti de Il Fatto Quotidiano, Santanchè ha dichiarato l’intenzione di sporgere querela, ribadendo la falsità della notizia.

Non sono stati tuttavia i giornalisti del quotidiano diretto da Marco Travaglio gli unici a diffondere la notizia delle borse false.

È stata Francesca Pascale, sulle pagine di HuffPost, a raccontare di aver ricevuto in dono da Santanchè due borse in seguito rivelatesi un falso.

“Veniva ad Arcore, voleva coccolarmi. Berlusconi mi rimproverò, non avrei dovuto accettarle” ha raccontato Pascale.

Secondo il racconto dell’ex compagna di Berlusconi, le due borse Hermés ricevute in dono, si rivelarono false, prive dei codici identificativi presenti su ogni originale.