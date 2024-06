Caso Emanuela Orlandi, il fratello Pietro contro l'inchiesta vaticana e i dubbi su Papa Francesco: "Una farsa"

È passato più di un anno da quando, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata dall”Adnkronos’ la notizia sull’apertura delle indagini su Emanuela Orlandi da parte delle autorità del Vaticano: nel giugno 2024, mentre si approssima la data nella quale rintoccheranno i 41 anni dalla scomparsa della 15enne, il fratello Pietro Orlandi fa un suo bilancio sull’inchiesta.

Un bilancio tutt’altro che positivo, con una conclusione che arriva rimembrando quel colloquio di ben 8 ore avuto all’interno delle mura leonine insieme al Promotore di Giustizia Alessandro Diddi. Chiunque, soprattutto lo stesso Pietro, si sarebbe aspettato sviluppi interessanti da parte della Santa Sede, ma ciò non è stato. Pietro Orlandi lo sottolinea durante l’evento ‘Emanuela e Giulia’ che si è tenuto il 4 giugno presso il Teatro Manzoni di Milano per ricordare Emanuela Orlandi e Giulia Cecchettin.

Nel suo intervento, consistito in un dialogo con don Patrizio Coppola, Pietro Orlandi ha tirato le somme sull’inchiesta aperta in Vaticano: “La commissione d’inchiesta Vaticana, che è stata richiesta da papa Francesco e ha richiesto il Promotore di Giustizia Diddi mi entusiasmava, ma purtroppo ho capito che per me è una farsa“. Il motivo? “Non stanno facendo nulla”, precisa il fratello di Emanuela Orlandi, scomparsa il 22 giugno 1983 mentre usciva da una lezione di musica.

Orlandi ha continuato spiegando di aver chiesto a persone vicine a Papa Francesco di domandargli “se sia al corrente di ciò che sta facendo la persona che lui ha incaricato di fare le indagini, perché sta facendo il contrario di quello che dovrebbe fare“. Nel frattempo continuano i lavori della Commissione Parlamentare d’Inchiesta, che fino ad oggi ha accolto le testimonianze dei familiari di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, due giornalisti e i cugini delle ragazze scomparse.