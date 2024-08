Casi Covid in aumento dell'11% in una settimana: 135 decessi, gli esperti spingono per il vaccino ai fragili

I casi di Covid in Italia sono in aumento, così come il numero dei morti. La causa è da ricercare nella proliferazione delle nuove varianti che hanno generato l’ondata estiva. Sono 15.221 i casi di Covid-19 registrati dal 22 al 28 agosto. Si tratta di un aumento dell’11% rispetto alla settimana precedente. I decessi sono stati 135 (nel periodo 15-21 agosto erano stati 99). Cala invece il tasso di positività: 16,2% contro 18,9%.

Il Covid avanza in Lombardia

Il maggior numero di casi è stato registrato in Lombardia con 2.562 contagi nel periodo 22-28 agosto (la settimana prima erano stati 1.796). E la Lombardia ha registrato circa la metà di tutti i decessi per Covid nella settimana: 66.

Il ruolo di vaccini e antivirali

Sebbene alcune morti siano “inevitabili in corso di circolazione virale”, Pier Luigi Lopalco, docente di Igiene all’università del Salento, ritiene che “qualche decesso si sarebbe potuto evitare se le persone a rischio fossero vaccinati stati o trattati correttamente con gli antivirali“. Il luminare è stato raggiunto dall’Adnkronos Salute.

Fonte foto: ANSA

La variante Xec

La variante Covid Xec è stata rilevata per la prima volta a luglio. È “figlia” della combinazione delle varianti KS.1.1 e KP.3.3. Gli esperti ritengono che sia lei la responsabile del picco di contagi. Un peso nella proliferazione estiva dei contagi l’ha avuto però anche la variante JN.1.

Nuova campagna vaccinale

“Alla luce di questi numeri diventa quindi fondamentale che il ministero della Salute promuova e organizzi una campagna vaccinale robusta per vaccinare il maggior numero di soggetti ad alto rischio”, spiega Massimo Andreoni all’Adnkronos Salute. Andreoni è direttore scientifico della Simit (Società italiana malattie infettive e tropicali) nonché professore ordinario all’università Tor Vergata di Roma.

“Tutto normale, è questo l’andamento a cui dobbiamo abituarci. Alla base dei numeri in crescita i maggior spostamenti di italiani e turisti in transito nel nostro Paese. Chi parte o torna dalle vacanze lo fa viaggiando in aereo o in treno, di conseguenza c’è una maggiore circolazione del virus. Unico presidio contro il contagio è la mascherina che, purtroppo, nessuno indossa più”, commenta l’epidemilogo Massimo Ciccozzi.

“Fortunatamente i sintomi sono meno importanti ma non per anziani e fragili che sono più vulnerabili e fortemente debilitati dal caldo e che vanno protetti” A ottobre conclude l’epidemiologo “occorrerà fare il richiamo vaccinale per il Covid e l’influenza, soprattutto per over 70 e fragili”.