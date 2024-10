Carta del Docente da 500 euro lunedì 14 ottobre, cosa si può acquistare col bonus e a chi viene accreditato

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Lunedì 14 ottobre, a partire dalle ore 14:00, sarà nuovamente attivata la Carta del Docente. Il Ministero dell’Istruzione ha confermato lo stanziamento di 500 euro per ciascun docente di ruolo, da utilizzare per l’acquisto di beni e servizi volti all’aggiornamento professionale.

In arrivo la Carta del Docente

La Carta del Docente, istituita con la legge 107/2015 (nota come “Buona Scuola”), è uno strumento pensato per sostenere la formazione continua e l’aggiornamento dei docenti di ruolo delle scuole statali italiane.

Il bonus è annuale e ha un valore di 500 euro. Viene accreditato su un borsellino elettronico accessibile tramite il portale dedicato, che riaprirà ufficialmente lunedì 14 ottobre.

I fondi possono essere spesi esclusivamente per finalità legate allo sviluppo professionale e culturale dei docenti. L’accesso al portale richiede credenziali SPID di livello 2 o la Carta d’Identità Elettronica (CIE), permettendo di generare i voucher per l’acquisto di beni e servizi qualificati.

Cosa si può acquistare?

Con la Carta del Docente, gli insegnanti possono acquistare una vasta gamma di prodotti e servizi utili per il proprio aggiornamento.

Tra i beni acquistabili figurano:

libri (sia in formato cartaceo che digitale)

riviste specializzate

hardware come computer e tablet, software e strumenti per la didattica.

Il bonus può essere utilizzato anche per iscriversi a corsi di aggiornamento e qualificazione professionale, corsi di laurea e master universitari. Inoltre, la Carta del Docente permette l’acquisto di biglietti per musei, mostre, eventi culturali, rappresentazioni teatrali e cinematografiche.

Chi lo riceverà

Il bonus da 500 euro è destinato a tutti i docenti di ruolo, sia a tempo pieno che a tempo parziale, che operano nelle scuole statali.

Anche i docenti in periodo di formazione e prova, quelli inidonei per motivi di salute, in posizione di comando o distacco, fuori ruolo o in servizio presso scuole italiane all’estero e scuole militari, sono inclusi nel programma.

La Carta del Docente rappresenta un importante strumento per incentivare la crescita professionale continua del corpo insegnante, garantendo un aggiornamento costante in linea con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e il Piano Nazionale di Formazione, ma soprattutto è un supporto economico a fronte di stipendi troppo bassi.