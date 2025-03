Caroline Darian accusa il padre Dominique Pelicot di stupro, violenze per 10 anni: sul pc le foto della figlia

Caroline Darian, la figlia di Dominique Pelicot, condannato per aver fatto violentare e stuprare per anni da sconosciuti la moglie sotto sedativi, accusa il padre di aver abusato di lei dal 2010 al 2020. Anche lei sarebbe stata tenuta in stato di sedazione con sostanze chimiche.

La denuncia di Caroline Darian contro Pelicot

La notizia è riportata da fonti di BFM TV. Caroline Darian ha presentato ieri una denuncia contro il padre. Durante l’istruttoria per le violenze sulla madre, sarebbero emersi a più riprese immagini e registrazioni nelle quali Dominique Pelicot inviava immagini di sua figlia senza veli ad anonimi interlocutori su Internet. Pelicot ha sempre negato abusi sulla figlia.

La donna ha denunciato il padre al tribunale di Versailles in particolare per “stupro e tentato stupro, violenza sessuale e somministrazione di una sostanza che possa alterare la capacità di discernimento per commettere uno stupro”.

Fonte foto: ANSA

Gisele Pelicot e la figlia Caroline Darian

Le foto degli abusi a Caroline Darian

Durante l’indagine sarebbero stati rinvenuti diversi elementi nel materiale informatico di Dominique Pélicot riguardanti sua figlia. Nello specifico sarebbero state trovate 2 foto di Caroline sdraiata, con indosso mutandine che non le appartengono, visibilmente priva di sensi.

Le due foto sarebbero state scattate in luoghi diversi, tra cui una a casa dei suoi genitori, nella regione parigina. L’avvocato avrebbe fatto notare inoltre che Caroline sia stata fotografata nella stessa posizione della madre, prima dello stupro da parte di sconosciuti.

Sarebbero stati trovati anche montaggi comparativi di Caroline e sua madre Gisele Pélicot. File dai nomi: “mia figlia nuda il 9 luglio 2020″ o anche “montaggio frontale confronto madre/figlia”.

Infine, il materiale informatico sequestrato rivelerebbe conversazioni Skype con un utente Internet anonimo a cui Dominique Pelicot avrebbe inviato immagini e video di nudo di sua figlia.

La condanna a 20 anni per le violenze contro la moglie Gisele

A dicembre 2024 Dominique Pelicot è stato condannato a 20 anni di carcere per aver drogato sua moglie Gisèle e per averla violentata e fatta violentare da oltre ottanta sconosciuti che hanno abusato di lei a Mazan.

Il tribunale di Vaucluse, dopo quattro mesi di processo, ha giudicato colpevoli anche 51 uomini di età compresa tra 27 e 74 anni, accusati per stupro aggravato di Gisèle Pelicot, tra il 2011 e il 2020.

Durante il processo l’uomo negò nettamente di aver abusato anche della figlia o di averla sottoposta a qualsiasi sottomissione chimica o droga.

Il libro sulle violenze di Caroline Darian

A febbraio 2025 Caroline Darian ha pubblicato un libro sul caso dal titolo: E ho smesso di chiamarti papà. Il memoir della figlia di Gisèle Pelicot. In un’intervista a Vanity Fair la donna ha spiegato che “c’è un’infinità di ricordi che preferisco tenere in un cassetto.

La vita prima del 2020 era quella di Caroline innocente e ignara dei terremoti che sconvolgono l’esistenza. Oggi è tutto differente. Oggi mi trovo a fare i conti con una pesantissima eredità filiale”.