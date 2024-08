Carlo Verdone telefona al sindaco Roberto Gualtieri dopo aver criticato Roma: "Stima immutata"

Carlo Verdone ha telefonato al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, per esprimere la sua stima e chiarire le recenti dichiarazioni riguardo al degrado della città, che avevano destato non poca attenzione sui media. L’attore e regista ha voluto rassicurare il sindaco, sottolineando che le sue critiche erano rivolte ai problemi storici di Roma e non all’operato di Gualtieri.

Carlo Verdone telefona a Roberto Gualtieri

Durante la conversazione, Verdone ha ribadito il suo apprezzamento per l’impegno del sindaco, evidenziando l’importanza delle azioni in corso per migliorare la città.

L’intervista di Verdone al Fatto Quotidiano aveva suscitato scalpore per i toni accesi e le dure critiche rivolte alla città di Roma.

Carlo Verdone ha criticato duramente Roma evidenziando i molti problemi della città

L’attore aveva espresso la sua frustrazione per i numerosi problemi che affliggono la capitale, dal caldo opprimente al traffico insostenibile, dalla carenza di bagni pubblici al caos dei cantieri stradali.

Le dure critiche a Roma

Verdone aveva descritto la città come un luogo in cui è sempre più difficile vivere, arrivando a confessare che pensa spesso di lasciare Roma, una città che, a suo dire, non è cambiata in modo significativo negli ultimi 50 anni.

Le sue parole, cariche di disillusione, non hanno risparmiato neppure l’amministrazione capitolina.

Verdone aveva sottolineato l’indecorosa mancanza di “vespasiani”, bagni pubblici fondamentali per una città che deve affrontare il problema della sporcizia e del degrado urbano.

Inoltre, aveva denunciato la presenza massiccia di gabbiani e piccioni, considerati sintomo della trascuratezza della città.

La risposta del sindaco

Di fronte a queste critiche, il sindaco Gualtieri ha accolto la telefonata di Verdone in modo costruttivo, riconoscendo la complessità delle sfide che Roma deve affrontare.

Durante la conversazione, ha illustrato a Verdone alcune delle misure che l’amministrazione sta attuando, come l’installazione di 120 nuovi bagni pubblici, un intervento pensato proprio per migliorare il decoro urbano e affrontare uno dei problemi evidenziati dall’artista.