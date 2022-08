Carlo Cottarelli è un candidato ufficiale alle Elezioni Politiche 2022: ecco con quale partito correrà

Carlo Cottarelli scioglie le riserve e annuncia che sarà uno dei candidati alle prossime elezioni politiche (la chiamata alle urne è prevista per domenica 25 settembre). Quale progetto ha sposato? Quello proposto dal Pd e + Europa.

Cottarelli: “Ho accettato, un grande onore”

“Ho accettato, ed è un grande onore, l’offerta di Pd e +Europa di essere candidato comune alle prossime elezioni”. Così Carlo Cottarelli in collegamento alla conferenza stampa a Roma di Emma Bonino, Benedetto Della Vedova e Enrico Letta.

“Ho lavorato nell’ultimo anno nell’area liberal democratica per dare un programma – ha aggiunto l’economista -. Ho lavorato anche con il Pd, con le agorà democratiche. Per me è stato naturale accettare l’offerta che mi veniva da Pd e Più Europa”.

Fonte foto: ANSA L’economista Carlo Cottarelli

“Azione di Carlo Calenda? Guardiamo avanti”

“Non è stato possibile portare avanti un percorso con Azione, ma guardiamo avanti. Ci unisce una visione progressista e non conservatrice. L’avversario principale è chi porta avanti la visione conservatrice”, ha concluso l’economista.

Enrico Letta ringrazia Cottarelli

“Ringrazio Cottarelli, gli abbiamo proposto di candidarsi e di essere il punto di sintesi del lavoro fra Pd e Più Europa, è il miglior interprete dell’intesa che abbiamo fatto la settimana scorsa, che vede entrare Cottareli e vede uscire chi ha deciso di uscire. Lavorare con lui è un privilegio”, ha commentato il segretario del Pd, Enrico Letta.

“Cottarelli sarà una delle principali punte di diamante della campagna elettorale. Cottarelli sarà candidato nel nord, sia nell’uninominale sia nel proporzionale, abbiamo intenzione che la sua candidatura sia visibile, forte e importante”, ha concluso il segretario del Pd.

Candidature Elezioni Politiche 2022: i nomi caldi

Nelle scorse ore è arrivata l’ufficialità di altre due candidature di peso riguardanti due non professionisti della politica: si tratta di Ilaria Cucchi e Aboubakar Soumahoro.

Inoltre pare che Matteo Bassetti, virologo che ha acquisto popolarità dopo l’avvento del Covid, sia corteggiato da due partiti.