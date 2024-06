Carlo Calenda deve subire un'operazione, l'annuncio social sull'intervento rimandato per le elezioni Europee

Sotto i ferri. Carlo Calenda, su Instagram, ha annunciato che dovrà subire un’operazione. Stando allo stringato post del leader di Azione, si tratterebbe di un intervento chirurgico programmato da tempo, rimandato fino a oggi per evitare di sottrarre tempo alla campagna elettorale delle Europee 2024.

L’annuncio di Carlo Calenda su Instagram

Il leader di Azione ha scelto i social per informare gli utenti sulle sue condizioni di salute.

“Per qualche giorno sarò fuori gioco per un intervento chirurgico che ho rimandato per la campagna elettorale. Un abbraccio”, ha scritto in un post e in una story.

Un post identico è stato pubblicato anche su Facebook.

L’intervento rimandato per la campagna elettorale delle Europee

Come spiegato dall’ex ministro, l’intervento chirurgico era stato rimandato per via della campagna elettorale delle Europee.

Purtroppo per Carlo Calenda, il suo partito non ha raggiunto la soglia di sbarramento del 4%.

Quindi, nessuno della sua lista è diventato deputato del Parlamento europeo.

Le reazioni degli utenti

Sotto ai post di Facebook e Instagram, una pioggia di commenti.

Tantissimi utenti hanno rivolto un in bocca al lupo al leader di Azione.

Restano al momento sconosciute le motivazioni legate all’intervento a cui dovrà essere sottoposto Carlo Calenda.