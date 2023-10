Carlo Calenda contro Mediaset sui fuorionda di Andrea Giambruno: "Vicenda sconcia, solidarietà a Meloni"

Giornalista professionista. Da sempre appassionato di tecnologia e cultura digitale, mi occupo soprattutto di innovazione, Big Tech e ambiente. Dopo laurea e master ho lavorato in alcune redazioni e ho scritto per varie testate tra cui Linkiesta, il Foglio, Wired e Domani.

Carlo Calenda esprime solidarietà alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per la vicenda che coinvolge l’ormai ex compagno della premier Andrea Giambruno. I fuorionda rilanciati da Striscia la Notizia relativi al giornalista, diffusi negli ultimi 2 giorni, sono stati seguiti da un post con cui Meloni ha annunciato la fine della loro storia: “La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra”, ha scritto la premier sui social.

Le parole di Calenda

“Tutta questa vicenda è abbastanza sconcia“, ha scritto Carlo Calenda su X.

“L’uso strumentale dei fuori onda da parte di reti TV collegate a partiti politici, la richiesta assurda che delle frasi (volgari) di Giambruno risponda Meloni. Il tutto con di mezzo una bimba di 7 anni che deve poter fare una vita normale”. Il riferimento del leader di Azione è al legame tra Mediaset e Forza Italia.

Fonte foto: ANSA Il post di Giorgia Meloni su Instagram con cui annuncia la fine della relazione con Andrea Giambruno, “durata quasi dieci anni”

“Io sono un avversario di Giorgia Meloni ma oggi ha tutta la mia solidarietà. Così in Italia non si produrrà mai nulla tranne il fango, finché il fango non sommergerà tutti e tutto”, ha aggiunto il politico.

I fuorionda di Striscia la Notizia

Negli ultimi due giorni, Striscia la Notizia ha mandato dei fuorionda relativi all’ex compagno di Giorgia Meloni.

I filmati sono stati criticati da tantissimi utenti sui social, dove il conduttore è stato accusato di battute sessiste e volgari ai danni delle colleghe.

La possibile accusa di Meloni a Mediaset

Il post scritto da Giorgia Meloni per annunciare la fine della sua relazione con Andrea Giambruno si chiude con un sibillino post scriptum: “Ps: tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua”.

Sullo sfondo, quindi, l’ipotesi di un complotto ai suoi danni da parte della Mediaset dei Berlusconi.

La profezia di Fiorello

Dopo il primo fuorionda, Rosario Fiorello aveva simulato una finta telefonata con Giorgia Meloni nelle dirette Instagram del programma Aspettando Viva Rai2.

Durante lo sketch, Fiorello aveva fatto riferimento al nuovo divorzio veloce, approvato dopo il via libera della Cassazione (anche se Meloni e Giambruno non sono mai stati sposati).