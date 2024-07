Cardinale Ruini insultato sui social dopo il ricovero in terapia intensiva: "Uno di meno"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Il cardinale Camillo Ruini è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma, a causa di un infarto che lo ha colto nel pomeriggio di sabato 6 luglio. E sui social si è subito scatenato l’odio contro l’alto prelato, tra insulti vari e “auguri” di morte.

Cardinale Ruini ricoverato in terapia intensiva

Il cardinale Camillo Ruini, 93 anni, ha accusato un dolore al torace, un possibile infarto, ed è stato ricoverato d’urgenza in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma nella serata di sabato 6 luglio.

Nella mattinata di lunedì 8 luglio l’ospedale ha fatto sapere che Ruini “ha trascorso la notte tranquilla” e che “le sue condizioni si confermano stabili“.

Fonte foto: ANSA Il cardinale Ruini con Mattarella in una foto del 2016

Cardinale Ruini insultato sui social

Quando si è diffusa la notizia del malore e del ricovero del cardinale Ruini si è scatenato l’odio social contro l’ex presidente della Cei, protagonista per anni della Chiesa cattolica italiana.

Sotto ai post di chi rilancia la notizia su Facebook e X e su altre piattaforme sono spuntati come funghi tanti commenti negativi, insulti e “auguri” di morte all’anziano cardinale.

Insulti di vario genere, c’è chi tira fuori la politica – “Non sarà la vendetta di Scalfaro?” – chi lo status e i soldi: “93 anni da servito e riverito. Preoccupiamoci dei poveri Cristi Veri“.

Non mancano i riferimenti a presunti favoritismi in ospedale: “Certamente non avrà dovuto aspettare come migliaia di altri utenti, per essere visitato”.

Odio social contro Ruini: “Uno di meno”

Buona parte degli insulti sono veri e propri “auguri” di morte al cardinale Ruini, del genere “Uno di meno, meno male l’erba cattiva il Signore non li vuole”.

“Giunge anche per lui l’ora di rendere conto delle sue nefandezze. Che la terra (non) gli sia lieve”, scrive un utente, “Caronte lo attende con ansia” commenta un altro.

E tra i commenti non mancano quelli dei no vax: “Vabbè ha fatto il vaccino quindi andrà in paradiso! Lo ha detto il Papa”.