Carabiniere spara e uccide il nuovo compagno della moglie a Latina: la donna è in gravi condizioni

Grave pagina di cronaca nera a rischio femminicidio dalla provincia di Latina: un carabiniere ha sparato contro il nuovo compagno della moglie, a sua volta ferita nell’attacco. La donna ora è in gravi condizioni, il militare si è dato alla fuga.

Latina, carabiniere uccide direttore di un hotel

Stando a quanto riportato nelle prime ore dopo l’accaduto dalle agenzie stampa, i fatti si sono verificati in un hotel di Castelforte, comune italiano di poco più di 4.000 abitanti in provincia di Latina.

Qui, nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 7 marzo 2023, un carabiniere avrebbe aperto il fuoco e ucciso il 60enne direttore dell’albergo Nuova Suio. Le fonti riferiscono che la vittima si chiamerebbe Giovanni Fidaleo, originario della provincia di Frosinone.

Fonte foto: Tuttocittà.it I fatti si sono verificati a Suio Terme, frazione di Castelforte

Il militare, riporta il Corriere della Sera, sarebbe invece il 56enne appuntato Giuseppe Molinari, che avrebbe rivolto l’arma anche contro la moglie. Il movente dietro al potenziale duplice omicidio sarebbe quindi di natura sentimentale.

Il militar si è costituito a Santa Maria Capua Vetere

Dopo aver fatto esplodere i colpi all’interno del complesso termale nel sud pontino, il carabiniere sarebbe fuggito. Ha poi percorso i circa 50 km che dividono Castelforte da Santa Maria Capua Vetere, nel casertano, dove l’uomo presta servizio.

Il militare qui si è costituito e sarebbe stato arrestato per l’omicidio del 60enne Fidaleo, che con la moglie avrebbe intrattenuto una relazione extraconiugale. L’appuntato, viene riferito, si stava separando dalla donna.

Di lei al momento non sono state rese note le generalità, ma si apprende che starebbe lottando per la vita in ospedale, in gravissime condizioni.

Gli ultimi dati sui femminicidi in Italia

Quello di Latina non è il primo caso di violenza da parte di un carabiniere avvenuto in Italia nell’ultimo periodo. A dicembre un ex militare di 68 anni si era barricato in casa armato insieme alla moglie, a Pavullo, mentre un altro militare è indagato per l’uccisione di un uomo ritrovato in un canalone nel varesotto.

I fatti di Castelforte potrebbero far aggiornare i già drammatici dati sulle violenze di genere in Italia in questa prima parte del 2023. Stando all’ultimo report del Ministero degli Interni, al 6 marzo sono stati registrati 56 omicidi, con 20 vittime donne di cui 18 uccise in ambito familiare o affettivo.

Per le donne vittime di violenza o stalking, è attivo il servizio pubblico Telefono Rosa: il numero da chiamare, gratuito e attivo 24 h su 24 con operatrici specializzate nelle richieste di aiuto e sostegno delle vittime, è il 1522.