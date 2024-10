Carabiniere appena laureato sventa una rapina a Roma, ladro inseguito e arrestato: aveva con sé 5mila dollari

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Sventa una rapina appena laureato. Poco dopo la discussione della tesi di laurea, un carabiniere ha bloccato un rapinatore che aveva rubato una valigia a un turista con 5mila dollari dentro.

Carabiniere si laurea e sventa una rapina

Un giovane carabiniere ha sventato una rapina nel centro di Roma poco dopo aver dato l’esame di laurea e aver conseguito il titolo di dottore in Scienze giuridiche.

Il militare stava andando a festeggiare questo risultato con alcuni amici e colleghi in un locale del quartiere Monti della Capitale, quando, sulla salita del Grillo, ha notato alcune persone che, con fare sospetto, parlavano con un turista.

Fonte foto: Tuttocittà La zona di Roma dove è avvenuta la rapina

Dopo che i complici avevano distratto il turista, uno dei malviventi gli ha sottratto una valigia e si è immediatamente dato alla fuga a piedi tra le strade della Capitale.

L’inseguimento e l’arresto del rapinatore

Il giovane carabiniere appena laureato si è subito messo a inseguire l’uomo che stava fuggendo con la valigia, riuscendo a raggiungerlo poco dopo con l’aiuto dei colleghi presenti.

I militari lo hanno bloccato e subito arrestato. Nella valigia erano presenti, oltre a tutti i documenti di viaggio e agli effetti personali del turista, circa 5mila dollari americani in contanti.

Durante l’arresto il rapinatore ha tentato di divincolarsi dalla presa dei carabinieri e uno dei colleghi del giovane appena laureato è scivolato, ferendosi. I medici che lo hanno visitato poco dopo gli hanno dato una prognosi di 10 giorni.

Malvivente processato per direttissima

Il rapinatore arrestato a Roma da un carabiniere appena laureato e dai suoi colleghi, stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa Ansa, sarebbe un ragazzo di 29 anni di origine marocchina.

Il 29enne sarebbe privo di permesso di soggiorno. Arrestato, è stato processato per direttissima in quanto colto in flagranza di reato. Per lui il giudice ha disposto l’obbligo di dimora lontano da Roma e ha autorizzato, con un nulla osta, l’emissione di un decreto di espulsione.

“Per me è una soddisfazione e un orgoglio avere collaboratori giovani che anche fuori dal servizio antepongono le necessità dei cittadini ai propri interessi personali”, ha dichiarato all’agenzia di stampa Adnkronos il comandante della Compagnia Roma Centro, Roberto Martina.