Bufera su Salvini per l'aereo Ita da Roma per Milano: unico partito e caos dei passeggeri. Compagnia smentisce

Momenti di alta tensione all’aeroporto di Fiumicino, dove un grave guasto informatico ha paralizzato le partenze aeree. L’unico volo Ita Airways a decollare è stato quello per Milano Linate delle 13, a bordo del quale viaggiava Matteo Salvini. La partenza ha scatenato l’indignazione tra i passeggeri bloccati. Ma la compagnia ha smentito le ricostruzioni.

Caos voli, ma l’aereo di Salvini parte

Secondo quanto riportato da La Stampa, la lounge di Ita Airways a Fiumicino è stata teatro di scene di esasperazione.

Il down informatico globale del 19 luglio ha azzerato quasi completamente la capacità di garantire le partenze aeree, generando caos e lasciando milioni di passeggeri a terra.

Passeggeri in coda all’aeroporto di Fiumicino nella mattinata del 19 luglio

Una passeggera, che attendeva invano il proprio volo, ha notato un foglio nelle mani di due hostess con su scritto “Salvini +4“. Questo dettaglio ha ulteriormente alimentato la frustrazione e il sospetto di favoritismi, vista la situazione di paralisi generale.

La rivolta dei passeggeri

Le riprogrammazioni dei voli avvenivano manualmente, con viaggi di lavoro e di piacere rinviati. Tuttavia, l’aereo di Salvini è stato l’unico a decollare, sebbene con oltre mezz’ora di ritardo.

La situazione è stata documentata da foto dei tabelloni, inviate a La Stampa dai passeggeri infuriati. A bordo del volo per Milano Linate, oltre a Salvini, erano presenti anche Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, e Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati.

“Lo avevo prenotato da due giorni, sarò stato più fortunato“, ha dichiarato Molinari a La Stampa, cercando di placare le polemiche. Tuttavia, la percezione tra i passeggeri rimasti a terra è stata quella di un trattamento privilegiato riservato ai politici rispetto ai comuni cittadini.

Le critiche del Pd

Il Partito Democratico, come spiega La Repubblica, ha annunciato un’interrogazione parlamentare, facendo riferimento anche a un precedente episodio che aveva visto protagonista il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, quando fece fermare un treno in ritardo per scendere nei pressi di Ciampino e raggiungere rapidamente in auto blu Caivano.

Il Pd intende chiarire le circostanze che hanno portato alla partenza del volo di Salvini, indagando su eventuali pressioni esercitate per garantire il decollo e sulle conseguenze di questa decisione sugli altri voli programmati.

La versione della Lega

La risposta della Lega ha cercato di spostare l’attenzione sul fatto che Salvini abbia deciso l’orario del volo solo la sera precedente e acquistato il biglietto in classe economy il giorno stesso.

La Lega ha sottolineato che i disagi odierni erano imprevedibili e ha annunciato che gli avvocati di Salvini procederanno per vie legali contro quelle che definiscono false accuse e insinuazioni.

Ita smentisce le ricostruzioni

Dopo il clamore scoppiato attorno alla notizia, Ita ha voluto fare le dovute precisazioni smentendo quanto riportato dagli organi di stampa.

“Con riferimento a notizie e indiscrezioni riportate sulla stampa rispetto all’operatività del volo AZ2032 da Roma Fiumicino a Milano Linate a bordo del quale, tra gli altri passeggeri, viaggiava il Ministro Matteo Salvini, ITA Airways comunica che si tratta di una notizia destituita di qualsiasi fondamento“, recita la lunga nota diramata da Ita.

“Nella stessa fascia oraria tra le 12:00 e le 15:00 la Compagnia ha operato da Roma Fiumicino un totale di 12 voli, di cui 10 di breve-medio raggio e 2 di lungo raggio. Inoltre, da Roma Fiumicino a Milano Linate sono correttamente partiti 12 voli su un totale di 14 programmati”. La Compagnia, che ha pianificato 10 voli aggiuntivi nel pomeriggio di oggi per ridurre i disagi dei passeggeri, “si riserva eventuali azioni a tutela della propria reputazione e della correttezza del proprio operato, in una giornata fortemente impattata dal problema generalizzato a livello mondiale sui sistemi informatici che ha coinvolto tutto il trasporto aereo”.