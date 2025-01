Caos treni e presunti sabotaggi, prima denuncia dopo l'esposto di Fs: il caso alla stazione di Montagnana

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Una denuncia per presunti sabotaggi alla sicurezza ferroviaria è stata presentata dopo il ritrovamento sospetto di un cavo di gomma sulla fune elettrica della linea ferroviaria del comune di Montagnana, in provincia di Padova. È la prima segnalazione vera e propria arrivata in seguito all’esposto del gruppo Ferrovie dello Stato (Fs), all’interno del quale la società ha ipotizzato che i recenti guasti ai treni – e il conseguente caos per i passeggeri – facciano parte di un complotto organizzato per destabilizzare la società.

L’esposto di Fs dopo il caos treni: i presunti sabotaggi

Lo scorso mercoledì 15 gennaio, il gruppo Fs ha presentato un esposto alla questura di Roma: l’obiettivo dichiarato è sollecitare l’avvio di indagini in merito ai guasti che negli ultimi mesi hanno provocato numerosi disagi ai viaggiatori su binari, tra cancellazioni e ritardi su gran parte delle linee.

Come riportato dal Post, nell’esposto si ipotizza che i problemi tecnici recenti siano parte di un complotto più ampio, organizzato per “destabilizzare, anche a livello istituzionale e governativo, il gruppo Fs e il relativo management“.

“Gli orari in cui si sono verificati alcuni problemi, il tipo di guasti e la loro frequenza stanno destando più di qualche interrogativo “, riporta il documento, che fa riferimento esplicito a “circostanze altamente sospette“.

Tra i fogli della documentazione presentata alla questura, tuttavia, non ci sono prove concrete che dimostrino la veridicità di tale teoria.

La denuncia a Montagnana (Padova)

Una prima denuncia per presunto sabotaggio alla sicurezza ferroviaria, a ogni modo, è arrivata, frutto di un singolare rinvenimento avvenuto nella stazione di Montagnana, comune in provincia di Padova.

La scoperta è avvenuta nell’ambito di un incremento dei controlli a livello nazionale sulla rete ferroviaria: un cavo rivestito in gomma utilizzato per la chiusura delle biciclette si trovava infatti appeso alla fune aerea della linea elettrica, all’altezza del fabbricato viaggiatori.

Stando a quanto riportato da Il Mattino di Padova, il cavo avrebbe potuto danneggiare il pantografo del convoglio, con il rischio di danneggiare la linea aerea di alimentazione.

Il commento della Lega

“La notizia di una denuncia per un possibile attentato alla sicurezza dei treni in Veneto, con un tentato sabotaggio a un cavo sulla fune elettrica aerea della linea ferroviaria nel Padovano, se accertata, sarebbe molto grave“, ha dichiarato la senatrice della Lega Mara Bizzotto in merito all’episodio.

“I dubbi palesati nei giorni scorsi dal gruppo Fs troverebbero riscontro – ha aggiunto la parlamentare -. Auspico che si faccia chiarezza il prima possibile”.