Caos treni di Trenord tra Saronno e Milano, disagi per i pendolari: cancellate le corse da e verso Malpensa

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Ennesima mattinata di disagi per i pendolari di Trenord. Nella giornata di martedì 8 ottobre la circolazione ferroviaria è stata infatti sospesa tra le stazioni di Milano Bovisa e Saronno. Lo stop, avvenuto nella primissima mattinata di martedì 8 ottobre, ha portato alla cancellazione di numerosi treni tra cui anche diversi Malpensa Express fondamentali per il trasporto verso l’aeroporto.

Caos treni di Trenord tra Saronno e Milano

La compagnia ferroviaria ha diramato un avviso di “Grave Criticità” – da bollino rosso – nella notte tra lunedì 7 e martedì 8 ottobre, intorno alle 4.30.

La sospensione della circolazione, come riporta il sito de Il Giorno, è stata causata da un guasto verificatosi nella stazione di Garbagnate Milanese, molto probabilmente legato al maltempo di queste ore nel Nord Italia.

Fonte foto: ANSA Treni di Trenord in stazione Cadorna a Milano

L’intervento dei tecnici

I tecnici di FerrovieNord si sono messi al lavoro per la riparazione della linea elettrica.

L’intervento, conclusosi alle 6.30, ha permesso un graduale ritorno alla normale circolazione dei treni.

“La circolazione è in lenta ripresa su tutte le direttrici”, ha fatto sapere la stessa Trenord attraverso la sua app.

Le linee compromesse

Attualmente, il sito di Trenord segnala con bollino rosso le linee Alessandra-Pavia-Milano, Como-Saranno-Milano, Laveno-Varese-Saronno-Milano, Malpensa-Milano Cadorna e Malpensa-Milano Centrale.

Bollino giallo, invece, per Porto Ceresio-Varese-Gallarate-Milano, Tirano-Sondrio-Lecco-Milano e Verona-Brescia-Milano

Nessun avviso tramite l’app Trenord

Sempre stando a quanto riportato da Il Giorno, molti dei pendolari avrebbero fatto presente che, nonostante il guasto fosse stato segnalato già nella notte, in mattinata Trenord non avrebbe inviato alcuna notifica tramite la propria app.

Un avviso avrebbe permesso di evitare disagi, almeno in parte, per centinaia di pendolari nelle ore di punta per il trasporto.