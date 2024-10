Allerta rossa in Liguria e Lombardia per il maltempo: scuole chiuse a Genova e timori per l'uragano Kirk

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Il Nord Italia nella morsa del maltempo. La protezione civile ha diramato un’allerta rossa per rischio idrogeologico su Liguria e Lombardia nella giornata di martedì 8 ottobre, a causa dell’arrivo di una perturbazione atlantica che porterà precipitazioni insistenti su gran parte delle regioni centro-settentrionali. Qui molte scuole rimarranno chiuse. Annunciata l’allerta arancione, invece, su diversi territori di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana e l’allerta gialla in 13 regioni.

Allerta rossa in Liguria e Lombardia per il maltempo

Abbondanti piogge e un generale rinforzo dei venti dai quadranti meridionali sono previsti su tutto il Centro Nord. Grandine e forti raffiche si accompagneranno ai temporali sparsi.

Le precipitazioni – riporta il sito Rainews.it – riguarderanno in particolar modo la Lombardia, la Liguria e l’alta Toscana, ma anche il Piemonte orientale e l’Emilia-Romagna.

Fonte foto: ANSA Gli allagamenti a Milano in zona di Ponte Lambro dello scorso 8 settembre

Le piogge raggiungeranno in un secondo momento anche Veneto, Friuli Venezia Giulia, le Province di Trento e Bolzano e il resto della Toscana, per poi spostarsi verso Umbria, Abruzzo e Molise.

Scuole chiuse in Liguria e Toscana

A Genova le scuole rimarranno chiuse, mentre divieti per le piste ciclabili e pedonali sono previste a Chiavari, con divieto di permanenza temporanea nei civici 125 di via Parma, in via Aurelia 74 e nella frazione Case Sparse per pericoli di frane.

Gli istituti scolastici rimarranno chiusi anche a La Spezia e a Sestri Levante.

Anche in Toscana, a Camaiore (Lucca), il sindaco Marcello Pierucci ha firmato un’ordinanza per la chiusura delle scuole nelle frazioni collinari di Orbicciano, Marignana, La Pieve e Santa Lucia, dove è stato sospeso il servizio scuolabus.

Discorso analogo a Massa Marittima, in provincia di Grosseto.

L’allerta in Lombardia

A Milano, in vista dei temporali, i vigili del fuoco hanno liberato il fiume Lambro da alcuni tronchi d’albero che ostruivano il corso d’acqua nei pressi di via Folli.

In Lombardia le precipitazioni riguarderanno soprattutto la fascia prealpina (120/150 mm di pioggia), con timori legati al rischio esondazione del fiume Serio e del Brembo.

La situazione peggiore potrebbe profilarsi a Bergamo, dove la sindaca Elena Carnevali ha disposto per martedì 8 ottobre lo stop dell’attività di tutte le scuole secondarie di secondo grado, pubbliche, private e paritarie in città (la misura non riguarderà le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado).

Nella bergamasca, le scuole rimarranno chiuse anche ad Albino, Alzano, Gazzaniga, Nembro e Clusone, Zogno, San Giovanni Bianco, Val Brembilla, Piazza Brembana, San Pellegrino Terme, Val Serina, Olmo al Brembo, Branzi, Santa Brigida, Lenna e Valnegra.

L’arrivo dell’uragano Kirk

L’attenzione dei meteorologi è concentrata su Kirk, un imponente uragano la cui traiettoria si sta spostando dall’Atlantico all’Europa, con effetti previsti anche in Italia.

Di categoria 4 e caratterizzato da venti fino a 230 km/h, Kirk non colpirà la terraferma ma avrà comunque un impatto importante, portando almeno due perturbazioni e peggioramenti meteorologici tra il 9 e il 10 ottobre, con forti temporali e piogge in Italia settentrionale e tirrenica, prima di spostarsi verso sud.