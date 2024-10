Maltempo a Milano con 40 mm di pioggia in un'ora e allagamenti: Lambro e Seveso "in salita", strade chiuse

Ancora maltempo a Milano, con tutte le conseguenze del caso, tra allagamenti. La città meneghina è sferzata da piogge intense e temporali che stanno rigonfiando il livello del Seveso e del Lambro: 40 mm di pioggia sono precipitati in un’ora tra le 6 e le 7 della mattina di giovedì 3 ottobre, concentrandosi maggiormente sulle zone centrali e sull’area settentrionale del capoluogo lombardo. Inevitabili i disagi alla circolazione e gli interventi dei vigili del fuoco.

Maltempo a Milano, pioggia e allagamenti: la situazione

Come detto in apertura, gli abitanti di Milano si sono ritrovati sotto la pioggia sin dall’alba del 3 ottobre. Tra le 6 e le 7 del mattino, infatti, il maltempo ha preso di mira la città meneghina colpendo soprattutto il centro e la zona nord. Sul capoluogo lombardo si sono abbattuti circa 40 mm di pioggia provocando allagamenti che hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco.

In via Vittorini, ad esempio, un allagamento ha costretto anche all’intervento della polizia locale. Non meglio in zona Romolo, in via Ondina Valla, dove l’acqua ha invaso alcune cantine.

Fonte foto: TuttoCittà.it Milano sotto la pioggia il 3 ottobre: il maltempo ha portato allagamenti in zona Ponte Lambro, in via Vittorini (nella mappa) ma anche in zona Romolo. Sulla città sono caduti 40 mm di pioggia in un’ora

Per il momento i sottopassi della città sono al sicuro. Come scrive Ansa in via Pompeo Leoni, nell’area settentrionale di Milano, l’acqua è risalita dai tombini, ma l’intervento dei vigili del fuoco con le pompe ha scongiurato eventuali danni.

Inevitabili i disagi in termini di viabilità. Come scrive l’edizione locale del Corriere della sera, i residenti usciti presto per andare al lavoro hanno riscontrato ritardi e congestioni nel traffico.

Si alzano i livelli del Lambro e del Seveso

Corriere della sera ha raccolto le prime dichiarazioni di Marco Granelli, assessore alla sicurezza e Protezione Civile. Granelli sottolinea che “purtroppo non era stata emessa un’allerta meteo da parte della Regione Lombardia”.

Ancora, l’assessore fa sapere che “il Seveso in salita ha superato il metro“, mentre per il Lambro è stato registrato “un balzo di 112 cm in venti minuti, cioè più di 5 cm ogni minuto”. La situazione è sotto costante controllo da parte della Protezione Civile.

Le previsioni per la Lombardia nelle prossime ore

Dopo l’alba, la perturbazione si è spostata verso Magenta e Abbiategrasso. Secondo 3B Meteo i fenomeni di bassa pressione dovrebbero attenuarsi verso la serata.

Nel corso della giornata, tuttavia, le piogge e gli eventi a carattere temporalesco interesseranno principalmente le basse pianure occidentali e le Prealpi occidentali.