Caos nelle stazioni di Roma e Firenze con treni in ritardo di 3 ore per un guasto tra Tiburtina e Settebagni

Un guasto elettrico ha scatenato il caos in molte stazioni tra Roma, Firenze e Napoli. È successo nella mattinata di sabato 6 maggio, quando si è verificato un guasto tecnico tra le stazioni di Roma Tiburtina e Settebagni che ha causato notevoli ritardi nella circolazione ferroviaria oltre che evidenti disagi per i passeggeri in viaggio. Diversi treni sono stati cancellati. Moltissimi, invece, hanno accumulato fino a 200 minuti di ritardo.

Il guasto elettrico tra Roma Tiburtina e Settebagni

I rallentamenti si sono accumulati per l’intera mattinata del 6 maggio. Tutto è iniziato intorno alle 9:30, quando Trenitalia ha fatto sapere della presenza di un guasto alla linea elettrica tra Roma Tiburtina e Settebagni.

Il guasto ha comportato ritardi fino a 60 minuti che poi sarebbero cresciuti nel corso della mattina. Alle 10:30, infatti, la compagnia ferroviaria ha comunicato che “la circolazione è fortemente rallentata”.

Inoltre si rendeva noto che, a causa dei disguidi che ci sarebbero stati per i viaggiatori, nelle stazioni di Firenze Santa Maria Novella, Roma Tiburtina, Roma Termini e Napoli Centrale “è prevista la distribuzione di kit con generi di conforto“.

Ritardi fino a 200 minuti

La situazione non è certamente migliorata con il passare del tempo. Gli aggiornamenti orari di Trenitalia, infatti, hanno continuato a segnalare una circolazione fortemente rallentata.

Mentre proseguiva l’intervento dei tecnici per risolvere i problemi riscontrati, aumentavano i ritardi.

Alle 14:40, infatti, Trenitalia ha reso noto che “i treni Alta Velocità, InterCity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 200 minuti, essere instradati sulla linea convenzionale tra Roma e Orte, e subire limitazioni di percorso o cancellazioni“.

E così è stato, con tantissimi treni che presentano ritardi superiori a un’ora e molti altri cancellati. Qui è possibile consultare gli aggiornamenti sui ritardi di Trenitalia.

I treni cancellati e più di 40 in ritardo

Il treno ad alta velocità che da Venezia Santa Lucia sarebbe dovuto arrivare a Fiumicino, ha dovuto arrestare la sua corsa a Roma Termini.

I passeggeri che avrebbero dovuto raggiungere l’aeroporto romano, dunque, hanno dovuto prendere un altro treno.

Stesso destino per i viaggiatori a bordo del treno che da Milano centrale era diretto a Napoli centrale. In questo caso, l’ultima fermata è stata Campoleone: la stessa dei passeggeri partiti da Napoli per raggiungere Firenze Campo Marte.

Sono stati totalmente cancellati, invece, i seguenti treni:

Il treno FR 8566 Roma Termini (13:05) – Fiumicino Aeroporto (13:37)

(13:05) – (13:37) Il treno FR 9423 Fiumicino Aeroporto (13:53) – Venezia Santa Lucia (18:34)

(13:53) – (18:34) Il treno FR 8569 Fiumicino Aeroporto (14:23) – Roma Termini (14:55)

A questi si sono aggiunti nel corso della mattinata, ben 46 treni con un ritardo previsto superiore ai 60 minuti.

L’ultimo disagio simile, risale al 20 aprile scorso quando a causa del deragliamento di un treno merci a Firenze, molti treni sono stati cancellati o hanno subito ritardi fino a 3 ore.