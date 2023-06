Caos durante Brescia-Cosenza con fumogeni e tifosi in campo: sospeso il playout, arriva la polizia

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Al Rigamonti è scoppiato il caos dopo la rete messa a segno dai calabresi durante Brescia-Cosenza. I poliziotti si sono trovati costretti ad entrare in campo in tenuta antisommossa a seguito del lancio di fumogeni e tentate invasioni da parte dei tifosi. I giocatori si sono ritirati negli spogliatoi e l’arbitro Massa ha sospeso il playout.

Brescia-Cosenza, scoppia il caos al Rigamonti

Come riporta ‘Gazzetta dello sport’, la furia dei tifosi bresciani è scoppiata con la rete messa a segno al 5′ di recupero da Meroni che ha decretato il pareggio del Cosenza sul Brescia e la condanna dei padroni di casa alla serie C.

Con l’1-1 tifosi e ultras hanno cominciato a lanciare fumogeni e oggetti in campo con la minaccia dell’invasione da parte della Curva Nord.

Fonte foto: ANSA Sotto la Curva Nord durante il playout tra Brescia e Cosenza è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine

A quel punto l’arbitro Massa al 6′ di recupero ha sospeso la partita.

In quel momento i poliziotti in tenuta antisommossa si sono appostati sotto la Curva Nord per tentare di placare gli animi.

La squadra di Daniele Gastaldello è rientrata negli spogliatoi dopo i primi tentativi di invasione di campo da parte dei tifosi.

Fine della partita: il Brescia in C e l’ira dei tifosi

Mezz’ora dopo la sospensione della partita, Massa ha decretato la fine della gara. Il Cosenza è quindi salvo, mentre il Brescia è in serie C.

A quel punto è stato netto il distacco tra le due tifoserie: da una parte i seguaci del Cosenza felici sugli spalti, dall’altra i furenti bresciani.

Secondo ‘Gazzetta dello sport’, sui tifosi calabresi è piovuto qualche fumogeno anche dall’esterno dello stadio.

Per il momento non si registrano disordini per le strade della città.

Si attendono le decisioni del giudice sportivo

Di fatto, con i tre fischi finali l’arbitro Massa è colui che ha suggellato l’approdo del Brescia in C ben 38 anni dopo l’ultima volta.

Tuttavia, come precisano ‘Gazzetta’ e ‘Corriere dello sport’, la decisione è ora del giudice sportivo.

Il timore è che si possano verificare scontro tra tifosi all’esterno dello stadio, come accadde tra gli schieramenti della Roma e del Feyenoord al Colosseo nel mese di aprile.