Cane azzanna bimba di 11 mesi a Busto Arsizio, il padre l'ha accoltellato per salvarla

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Una bimba di 11 mesi è stata azzannata dal cane di famiglia nel pomeriggio di domenica 4 agosto a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Il padre, nel tentativo di salvare la figlia, ha accoltellato l’animale, di razza Bull Terrier.

Cane azzanna bimba a Busto Arsizio: cosa è successo

Come riportato dal Corriere della Sera, il fatto è avvenuto in via Azimonti, nella zona Nord di Busto Arsizio.

Il cane, dotato di una potente mascella, ha provocato alla bimba alcune ferite da lacerazione alle mani (dovute al tentativo di difendersi), mentre altri morsi hanno raggiunto la piccola al corpo. Per difendere la figlia, il padre avrebbe utilizzato un’arma da taglio, probabilmente un coltello, che ha permesso di fermare l’animale ed evitare il peggio per la bambina.

Fonte foto: Tuttocittà.it

L’aggressione del cane ai danni della bimba è avvenuta in via Azimonti, a Busto Arsizio.

I soccorsi a Busto Arsizio

Il 118 ha inviato sul luogo dell’aggressione un elicottero sanitario. All’arrivo del medico, la bimba era cosciente. Una volta che è stata stabilizzata sul posto, la bambina è stata portata in ospedale, dove non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto è accorsa anche una pattuglia della Polizia locale di Busto Arsizio, per le indagini di rito su quanto accaduto. L’animale responsabile dell’aggressione alla bimba è stato affidato ad Ats Insubria per le cure. Attualmente, si trova sotto sorveglianza.

Cane azzanna bimba: i precedenti

Quanto accaduto a Busto Arsizio nel pomeriggio di domenica 4 luglio non può non richiamare alla mente due giovani vittime che, in tempi recenti, hanno perso la vita dopo essere state attaccate da cani.

Nel mese di aprile, a Eboli, nella provincia di Salerno, un bimbo di 15 mesi è morto dopo essere stato azzannato da due pitbull.

Poche settimane dopo, a maggio, vicino Vercelli, un bambino di soli 5 mesi è deceduto dopo che il pitbull di famiglia lo ha addentato mentre il piccolo si trovava fra le braccia della nonna, azzannandolo più volte in maniera fatale.

Negli stessi giorni dell’episodio di Vercelli, un altro doppio attacco di un cane ai danni di minori (una quindicenne e un bambino di 7 anni) si era verificato a Foggia, fortunatamente senza conseguenze gravissime. Anche in quest’ultimo caso il cane era un pitbull.