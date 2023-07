Canadair impegnato in Grecia nella lotta agli incendi precipita in diretta tv: il video. Morti i due a bordo

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Tragedia in Grecia. Nella giornata di martedì 25 luglio è precipitato al suolo un canadair impegnato a scaricare acqua in un’area dell’isola di Eubea dove è divampato uno degli incendi che sta devastando il Paese. Morti i due piloti, di 34 e 27 anni, che erano a bordo dell’aereo antincendio. L’emergenza incendi in Grecia va avanti da giorni, con le isole di Rodi e Corfù e la zona di Karystos interessate dai roghi più grandi.

L’aereo era impegnato a combattere le fiamme a Karystos, sull’isola di Eubea: ha perso quota ed è precipitato al suolo nove minuti dopo essere decollato dall’aeroporto di Cefalonia. Ancora da chiarire le cause. L’episodio è stato ripreso in diretta dalla tv di Stato Ert, come si vede nel video.

Attenzione: le immagini qui sotto riprendono lo schianto dell’aereo e potrebbero urtare la vostra sensibilità.

#BREAKING: Un canadair dei Vigili del Fuoco è precipitato a Karystos, Grecia #Greecefires pic.twitter.com/oAKgqwL0Ov — Emanuela Arabito (@arabitoemanuela) July 25, 2023