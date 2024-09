Camion in fiamme nella galleria Calavà dell'autostrada A20 Palermo-Messina, traffico deviato: la situazione

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Camion in fiamme in galleria. Un automezzo a due piani che trasportava automobili ha preso fuoco nella galleria Calavà sull’autostrada A20 Palermo-Messina, ora chiusa al traffico nei pressi del tunnel per le operazioni di sicurezza.

Camion in fiamme nella galleria Calavà

Un camion a due piani adibito al trasporto di automobili ha preso fuoco all’interno della galleria Calavà, nel tratto dell’autostrada A20 tra i caselli di Patti e Brolo, in provincia di Messina.

Il rogo è avvenuto attorno alle 16:30, nel pomeriggio di giovedì 5 settembre, e le sue cause non sono al momento chiare. Non ci sarebbero feriti né morti stando a quanto riportato dal quotidiano locale Il Giornale di Sicilia.

Fonte foto: Tuttocittà Il tratto di autostrada interessato dalla chiusura

Le operazioni di spegnimento hanno determinato la chiusura del traffico autostradale con relativi disagi per la viabilità locale, particolarmente sotto stress anche per le ultime settimane della stagione turistica estiva.

L’intervento dei vigili del fuoco per spegnere l’incendio

Sono stati gli automobilisti di passaggio a dare l’allarme riguardo l’automezzo a due piani adibito al trasporto di auto che ha preso fuoco all’interno della galleria Calavà in provincia di Messina, sull’autostrada che conduce a Palermo.

Immediatamente sono entrati in azione i vigili del fuoco del distaccamento di Milazzo, che sono arrivati sul posto con due mezzi di soccorso: un’autobotte pompa per lo spegnimento e un carro aria.

I pompieri hanno quindi proceduto allo spegnimento dell’automezzo, bloccando il traffico all’interno della galleria. Nel frattempo le autorità hanno disposto la chiusura del tratto di strada interessato.

Il traffico deviato per il ripristino della sicurezza in galleria

Per tutta la durata delle operazioni di soccorso e di spegnimento della bisarca in fiamme all’interno della galleria, il traffico autostradale è stato deviato sulla strada statale 113, con uscita obbligate al casello di Patti in direzione Palermo e di Brolo in direzione Messina.

In serata la situazione è migliorata e la chiusura totale dell’autostrada è stata rimossa. La galleria ha però ancora necessità di lavori per la messa in sicurezza, quindi la circolazione è stata deviata su una sola carreggiata tra i chilometri 70+800 e 75+300.

Al momento il traffico non presenta grosse problematiche a causa della deviazione. Il cambiamento alla viabilità perdurerà fino alla messa in sicurezza della galleria.