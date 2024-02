Doppio incidente in autostrada su A22 e A1 a Reggio-Emilia e Modena: traffico in tilt, pompieri in azione

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Doppio incidente in autostrada in Emilia-Romagna con il traffico andato letteralmente in tilt lunedì 5 febbraio in A22 e A1, tra Modena e Reggio Emilia. Sull’autostrada del Brennero un tamponamento a catena ha coinvolto diversi veicoli tra gli svincoli di Reggiolo e Carpi. Quasi in contemporanea, è stato segnalato un ulteriore incidente sull’Autostrada del Sole, tra Reggio Emilia e Modena che ha reso necessario l’intervento da parte dei vigili del fuoco e dei mezzi di soccorso.

Doppio incidente fra Reggio Emilia e Modena, scontri in A22 e A1

Sono decine i veicoli coinvolti, tra mezzi pesanti e automobili, nel maxi incidente che si è verificato nelle prime ore del mattino di lunedì 5 febbraio in autostrada A22, avvenuto nel tratto compreso tra le uscite di Reggiolo-Rolo, in provincia di Reggio Emilia, e Carpi in provincia di Modena, tra i km 285 e 300.

Il sinistro si è verificato sulla carreggiata in direzione sud, un tamponamento a catena provocato molto probabilmente dalle condizioni atmosferiche, che hanno portato una fitta nebbia nel tratto.

Fonte foto: Tuttocittà

I due incidenti si sono verificati in A22 e A1 quasi in contemporanea

I vigili del fuoco di Carpi e Modena, con l’ausilio di un’autogru, hanno estratto persone intrappolate nelle lamiere. Squadre di pompieri da Reggio Emilia, Mantova, Guastalla e Suzzara sono intervenute anche su un secondo incidente al km 288 in direzione sud, coinvolgendo altri mezzi pesanti.

Chiusa l’autostrada A22

Sul posto sono arrivati anche gli elicotteri del 118 da Bologna e Parma. Gravi i disagi alla circolazione stradale, con la sopraggiunta necessità di interdire l’accesso a diversi caselli autostradali nel tratto che va dalla provincia di Modena a quella di Mantova.

L’autostrada A22 è stata chiusa in entrata, in entrambi i sensi di marcia, per circa 70 chilometri, dal casello di Nogarole Rocca a Campogalliano. La disposizione è dovuta a motivi precauzionali e per ridurre l’impatto sul traffico, già molto intenso. Gli svincoli saranno riaperti progressivamente nel corso della giornata, man mano che la situazione verrà risolta, come riportato da Ansa.

Nel dettaglio, sono stati chiusi anche l’allacciamento A22 – A4 carreggiata sud, rami Milano-Modena, Venezia-Modena e A22 – A1 carreggiata nord, rami Milano-Brennero e Bologna-Brennero.

Lo scontro in autostrada A1

In una mattinata particolarmente nefasta, si è verificato anche un altro incidente in autostrada A1 oltre a quello segnalato in precedenza, fra Reggio e Modena, al km 153 dove dalle ore 9 sono sopraggiunti diversi mezzi di soccorso.

Il secondo sinistro è avvenuto fra Parma e Terre di Canossa-Campegine, al chilometro 124 in prossimità di Gattatico, con almeno un km di coda in direzione Bologna.