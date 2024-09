Camila Giorgi, dall'inchiesta sui vaccini falsi alla fuga: ex tennista cambia legale e chiede l'abbreviato

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Camila Giorgi? “Non è affatto scappata come qualcuno ha insinuato”. Parola di Edmondo Tomaselli, avvocato dell’ex tennista italiana coinvolta nell’inchiesta sui vaccini falsi per l’ottenimento del green pass insieme alla madre, al padre e al fratello Leandro. Dopo l’annuncio del ritiro dai campi di tennis professionistici lo scorso maggio, l’atleta era scomparsa dalla circolazione, affidando le sue comunicazioni a poche risicate storie sui social e non attraverso i suoi legali.

Camila Giorgi e l’inchiesta sui vaccini falsi

L’ex tennista, insieme ad altre 23 persone e alla cantante 22enne Madame, era stata indagata con l’accusa – a vario titolo – di falso ideologico, corruzione e peculato.

La vicenda giudiziaria era partita in seguito a una segnalazione dell’Usl 8, che aveva individuato una quantità sospetta di vaccinazioni negli studi medici della dottoressa Grillone Tecioiu (Vicenza) e in quello del dottor Erich Volker Goepel (Fara Vicentino).

Fonte foto: IPA Camila Giorgi contro la ceca Karolina Muchova durante gli Internazionali BNL d’Italia nel 2023

Dalle indagini erano emerse intercettazioni e immagini provenienti dalle camere di videosorveglianza delle strutture mediche.

Per entrambi i camici bianchi era stata applicata la misura degli arresti domiciliari a inizio 2022 (successivamente annullata).

Il ritiro dal tennis professionistico e la “scomparsa”

Dopo la vicenda e dopo l’annuncio del ritiro come tennista professionista lo scorso maggio, Giorgi era sparita dalla circolazione per un po’.

Come ricostruisce il Corriere della Sera, il suo ex avvocato Cristian Carmelo Nicotra si era dimesso dall’incarico di difensore della donna e di alcuni dei suoi familiari.

I motivi della scelta erano legati proprio all’irreperibilità di Giorgi.

Le parole del nuovo avvocato di Giorgi

Nessuna vera “sparizione”, in realtà. “La mia assistita ha trascorso un periodo negli Stati Uniti, poi è tornata in Italia e sta anche seguendo alcuni progetti lavorativi ma non è mai sparita dai social”, ha spiegato al Corriere l’attuale legale di Giorgi, Edmondo Tomaselli.

“Si tratta solo di chiacchiere, nessuna volontà insomma di non farsi trovare, ma solo impegni personali. I suoi fan l’hanno sempre seguita attraverso la sua pagina Instagram, non è mai stata irreperibile“.

L’ex tennista, ha tenuto a sottolineare Tomaselli, continua a dichiararsi innocente dall’accusa di falso ideologico relativa alla presunta falsa vaccinazione e ha intenzione di avanzare al giudice la richiesta di giudizio abbreviato.