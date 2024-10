Camila Giorgi a Verissimo parla delle accuse di evasione fiscale e attacca la dottoressa sul "finto" vaccino

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Dopo mesi di silenzio e voci su una fuga improvvisa dall’Italia e il misterioso addio al tennis, Camila Giorgi rompe il silenzio e in tv a Verissimo spiega la scelta di terminare la sua carriera da tennista. L’ex campionessa parla anche delle accuse di evasione fiscale e dell’inchiesta sulle false vaccinazioni anti Covid.

Camila Giorgia parla a Verissimo del suo addio al tennis

“Io sparita all’improvviso? È la versione che hanno raccontato”. Così Camila Giorgi, ospite nella puntata di Verissimo su Canale 5 di domenica 6 ottobre.

L’ex campionessa di tennis, coinvolta negli ultimi tempi in vicende che nulla hanno a che fare con lo sport, è tornata a parlare dopo mesi di silenzio e la vicenda del suo ritiro che è sembrata a tanti una fuga per via dei problemi con il fisco italiano.

“Non sono sparita, avevo avvisato la Women’s Tennis Federation con l’intenzione di fare un annuncio a Parigi, poi è uscita la lista antidoping e il mio nome non c’era più, quindi i fan si sono allarmati”, racconta la 32enne.

Camila Giorgi spiega che è stata una decisione maturata col tempo: “Da anni volevo smettere, è una vita pesante quella della tennista. Ho rimandato a lungo poi, a maggio, una mattina ho deciso, l’ho detto a mio padre”.

“Lui è stato felice, è sempre stato dalla mia parte. Non è vero che sia un padre padrone, è molto comprensivo e siamo sempre andati molto d’accordo”.

Nessuna fuga negli Stati Uniti: “Io vivevo un po’ in Italia e un po’ in America – racconta – siamo stati tre anni a Miami. Vorrei stare lì per sempre ma torno spesso qui in Italia, solo che non mi piace parlare di quello che faccio e allora sembra che mi nasconda”.

Le accuse di evasione fiscale

Camila Giorgi, per diversi anni la miglior tennista italiana nel ranking Wta, ha poi parlato della vicenda delle tasse non pagate, respingendo le accuse di evasione fiscale.

“Si tratta – dice – di problemi legati a persone esterne che avrebbero dovuto gestire questioni fiscali. Quando mi sono formalmente ritirata, non ne ero a conoscenza”.

“Mio padre era il mio allenatore, non gestiva questi aspetti: c’erano altri professionisti. Non ci siamo spaventati per questa situazione – spiega – ci siamo affidati ad altre persone e ora siamo in ordine“.

Il “finto” vaccino Covid

A Verissimo si parla anche dell’altra vicenda che ha gettato delle ombre sulla reputazione di Camila Giorgi, l’inchiesta della procura di Vicenza sulle false vaccinazioni anti Covid che ha coinvolto anche la cantante Madame.

“Sono rimasta molto sorpresa dalla dottoressa perché pensavo avessimo un rapporto umano, invece appena è stata in difficoltà ha fatto il mio nome, mi è dispiaciuto”, dice l’ex tennista.

“Si è voluta coprire per i suoi ‘cavoli’. Io non sapevo che non mi avesse fatto il vaccino. L’ho scoperto solo in un secondo tempo che non era vero”.

“Ora – aggiunge – c’è l’udienza a novembre, ma sono sicura che tutto si sistemerà con il tempo”.