Calciatore Lorenzo Sabatini morto a 20 anni per un malore improvviso a Cerreto Guidi: era a casa dei nonni

È morto a 20 anni Lorenzo Sabatini, calciatore per il Montespertoli in Eccellenze. Il decesso è avvenuto a casa dei nonni, nella frazione di Cerreto Guidi, vicino Stabbia. La causa? Un arresto cardiaco imponente, che il padre ha raccontato essere di gravissima entità e che non ha permesso alle cure, giunte tempestivamente, di salvare il giovane.

Malore improvviso

“Notiamo, con amarezza, che questi casi di morte per malore improvviso sono divenuti molto frequenti, troppo”, ha detto Massimiliano Sabatini (diversi i riferimenti, sia nel mondo calcistico che fuori, come il recente decesso di un’infermiera incinta di 8 mesi), padre del giovane 20enne deceduto a Cerreto Guidi.

Il suo nome era Lorenzo Sabatini, aveva 20 anni ed era diventato amministratore operativo dell’azienda di famiglia da poco. Nel pomeriggio, verso le 16:00, si svolgeranno i funerali nella chiesa parrocchiali di Stabbia.

I fatti nella casa dei nonni a Cerreto Guidi

Il malore improvviso si è manifestato nella casa dei nonni. Lorenzo Sabatini ha avuto un arresto cardiaco (come nel caso del malore fatale per il calciatore Raphael Dwamena, morto a soli 28 anni). Il padre del giovane 20enne ha descritto il malore come: imponente, irreversibile e gravissimo.

Nella nota pubblicata per far sapere agli amici e ai conoscenti del figlio della tragica perdita, ha aggiunto un ringraziamento sincero ai sanitari accorsi. Le cure sono state tempestive, ma non hanno potuto nulla contro l’arresto cardiaco. Il padre stesso ha raccontato di aver avuto una miocardite due anni fa, ma è stato salvato da una cura specifica. “Mio figlio invece non è stato così fortunato”, ha detto.

Chi era Lorenzo Sabatini

Lorenzo Sabatini era un giovane di 20 anni descritto da tutti come un ragazzo bravo, sensibile e benvoluto. Si era diplomato da poco in amministrazione finanziaria e marketing a Firenze e aveva assunto il ruolo di amministratore operativo dell’azienda di famiglia, che lavora nel settore delle ristrutturazioni civili e industriali.

Lorenzo inoltre era un ottimo calciatore, cresciuto nella squadra del Montalbano e protagonista da qualche anno nella Lampo. In estate era arrivata una chiamata dal Montespertoli, che lo ricorda.