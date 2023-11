Malore fatale in campo per il calciatore Raphael Dwamena durante partita in Albania: morto a soli 28 anni

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

La giornata di campionato di calcio è diventata inaspettatamente tragica in Albania: sabato 11 novembre, sul campo da calcio il calciatore Raphael Dwamena è morto dopo essere stato colpito da un malore durante la partita tra l’Egnatia e il Partizani. L’attaccante, noto per la sua esperienza internazionale con la nazionale africana del Ghana, si è improvvisamente sentito male: il rapido tentativo di rianimazione sul terreno di gioco, purtroppo, non è servito. Dopo il trasporto in ospedale, Raphael Dwamena è deceduto, a soli 28 anni.

La morte di Raphael Dwamena

Il tragico incidente è avvenuto durante la gara che vedeva contrapposte le squadre del Partizani e l’Egnatia, quest’ultima la società sportiva per cui giocava Dwamena, in una gara valida per il massimo campionato albanese.

L’attaccante ghanese ha improvvisamente accusato un malore. Il campo da gioco è diventato il teatro di un rapido intervento di rianimazione, ma purtroppo, ogni sforzo è risultato vano.

Il trasporto immediato in ospedale non è riuscito a salvare la vita del calciatore, lasciando i presenti sconvolti e il mondo del calcio in lutto.

La carriera

Raphael Dwamena, proveniente dal Ghana, ha varcato i confini europei nel 2014 con il suo debutto nel Lefering. La sua abilità sul campo lo ha portato a indossare le maglie di squadre prestigiose come Austria Lustenau, Zurigo, Levante, Saragozza, Vejle, Blau-Weiss Linz, e Old Boys Basilea.

Nel 2023, Dwamena ha intrapreso un nuovo capitolo della sua carriera, firmando con l’Egnatia. Il suo nome non è certo nuovo alle cronache sportive italiane: la scorsa estate, infatti, l’attaccante aveva segnato un gol all’Inter durante una partita amichevole, anche se la vittoria era poi andata ai nerazzurri con un punteggio di 4-2.

Presunti problemi cardiaci

I media albanesi hanno riportato che Raphael Dwamena, con nove presenze nella nazionale africana, aveva precedentemente manifestato problemi cardiaci.

La notizia della presunta diagnosi, ancora da confermare, potrebbe essere un elemento chiave al fine di dare una spiegazione alla sua morte, considerando che si trattava di un atleta nel pieno della maturità fisica e sportiva.

La rivelazione solleverebbe inoltre interrogativi sulla gestione della salute del calciatore e pone l’attenzione su come tali condizioni possano essere sfuggite alla rilevazione preventiva.