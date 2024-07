Caivano, bimba di sei mesi ingerisce marijuana: ricoverata in ospedale

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Una bimba di 6 mesi è stata ricoverata in ospedale dopo aver ingerito marijuana. È accaduto in provincia di Napoli: la piccola, residente con la sua famiglia a Caivano, non è in pericolo di vita.

Marijuana a una bimba di sei mesi: dov’è successo

La neonata è stata soccorsa dal personale dell’ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore. Qui era arrivata in codice giallo.

I sanitari hanno immediatamente avviato una terapia disintossicante e non ci dovrebbero essere grosse conseguenze per lei.

Fonte foto: ANSA La piccola è stata soccorso nell’ospedale di Frattamaggiore

Caivano, carabinieri nella casa dei genitori

I carabinieri sono stati avvertiti dallo stesso ospedale.

Dopo essere intervenuti, hanno ascoltato i genitori e quindi hanno perquisito l’abitazione dove vivono.

Qui hanno trovato e sequestrato un grammo di marijuana.

Bimba di sei mesi assume marijuana: la ricostruzione

Secondo le prime ricostruzioni, la bimba avrebbe trovato per terra o su un tavolo alcuni residui della sostanza stupefacente e, credendola cibo, l’avrebbe ingerita.

Sono stati avvisati i servizi sociali di Caivano mentre la posizione dei genitori è al vaglio degli investigatori.

Non è la prima volta che la cittadina a nord di Napoli sale agli onori della cronaca per questioni di degrado. In essa si trova infatti l’ormai famoso Parco Verde, della cui riqualificazione si sta occupando il governo Meloni.