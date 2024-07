Cairo risponde a Giorgia Meloni dopo gli attacchi a La7, il retroscena sulle lamentele del Governo

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“È una tv libera“. Così il proprietario di La7, Urbano Cairo, risponde ai recenti attacchi della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, affermando di aver ricevuto in undici anni lamentele da parte di tutti i governi. “Facciamo una tv che fa domande, che critica quando serve, che ospita tutti”, ha spiegato.

“Sono editore di La7 da 11 anni, in questi anni ho lasciato massima libertà a giornalisti e conduttori, è il mio modo di fare editoria”.

Lo ha detto Urbano Cairo, presidente di Cairo Communication e RCS MediaGroup, alla presentazione a Milano dei palinsesti della nuova stagione televisiva di La7, rispondendo a chi gli chiedeva un commento in merito alle critiche rivolte alla rete da Giorgia Meloni.

Cairo: “Ho avuto lamentele da parte di tutti i governi”

“Ho avuto lamentele da parte di tutti i governi, privatamente e pubblicamente”, ha raccontato il proprietario di La7. “Siccome si lamentano tutti e siccome i governi sono cambiati, vuol dire che non abbiamo alcun pregiudizio”.

“Quello che facciamo – ha spiegato Cairo – è una tv che fa domande, che critica quando serve, che ospita tutti. È una tv libera”.

Cairo: “Stabilità un valore importante”

Nel corso della presentazione dei palinsesti 2024/25 di La7 Urbano Cairo ha parlato anche di politica e del governo Meloni: “Noi oggi abbiamo un valore, che è la stabilità, che è un valore importante. La stabilità può consentire a Giorgia Meloni e al governo di fare anche quelle cose utili al Paese per intraprendere una via di crescita”.

La stabilità, ha spiegato, consente di fare “programmi anche di lungo periodo. Ad esempio c’è un tema legato alla natalità che è importante, con il calo delle nascite. È bene che il governo vada avanti e che vada avanti facendo anche queste cose”.

Cosa aveva detto Giorgia Meloni su La7

Durante la campagna elettorale per le Europee, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si era rivolta ai telespettatori di La7 in uno spot elettorale provocatorio che aveva scatenato le reazioni, tra gli altri, del direttore del Tg La7 Enrico Mentana e del conduttore di Piazzapulita Corrado Formigli.

“Cari telespettatori de La7, è da un po’ che non ci si vede. Spero di trovarvi rincuorati per lo scampato pericolo della deriva autoritaria, del collasso dell’economia, dell’isolamento dell’Italia a livello internazionale. Mentre molti discutevano di questi fantasmi noi lavoravamo senza sosta, per migliorare le condizioni dell’Italia”, aveva detto Meloni.