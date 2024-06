Cadono accuse di stalking su Lorenzo Pellegrini: escort ha inventato tutto e Corona indagato per diffamazione

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Cadono le accuse di stalking su Lorenzo Pellegrini. Secondo le indagini dei carabinieri del comando provinciale di Roma, il calciatore non avrebbe mai conosciuto A.G., escort rumena di 24 anni e residente a Parma che invece ha sostenuto che l’atleta l’avesse ossessivamente cercata. Quest’ultima a sua volta è stata indagata per calunnia e diffamazione. Tra gli indagati per diffamazione anche Fabrizio Corona che fece apparire un’intervista della ragazza sul portale Dillingernews.it.

Lorenzo Pellegrini accusato di stalking, per gli inquirenti la escort ha inventato tutto

Tutta una bufala. Queste le conclusioni dei carabinieri. Le rivelazioni della escort sui suoi presunti incontri con il capitano della Roma sono state ritenute inventate.

Chi ha indagato assicura che il numero 7 giallorosso e la donna non si sono mai conosciuti. Gli inquirenti hanno notato l’assenza di contatti sui telefoni dei protagonisti della vicenda.

Ora gli uomini dell’Arma hanno sequestrato i dispositivi della escort, su richiesta del pm Claudia Alberti. Un’azione che ha il fine di capire se la donna abbia progettato l’iniziativa ed, eventualmente, con chi.

Le dichiarazioni rilasciate a Fabrizio Corona

Lo scorso ottobre la giovane decise di condividere le accuse, rivelatesi poi false, in un’intervista al sito Dillingernews.it di Fabrizio Corona. La escort assicurò di aver conosciuto Pellegrini nel gennaio del 2023 e averlo frequentato qualche volta.

Poi, sempre secondo il racconto smontato dai carabinieri, il capitano della Roma avrebbe cominciato a cercarla in maniera ossessiva. Da qui la denuncia per stalking. Ad assistere l’escort l’avvocato Samuele De Santis.

Cosa succede ora

Ora è probabile che i pm della procura di Roma spingano per l’archiviazione dell’indagine per stalking, condotta dal pm Antonella Pandolfi.

Tuttavia, come riferisce Il Corriere della Sera, da ambienti vicini alla escort, fanno notare come nella denuncia per stalking contro il calciatore depositata a ottobre, siano stati allegati numerosi messaggi tra Pellegrini e la 24enne. Sms che, secondo la tesi della escort, confermerebbero i rapporti.