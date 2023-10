Fabrizio Corona dice che Lorenzo Pellegrini è stato denunciato per stalking da una escort: giocatore smentisce

Fabrizio Corona, tramite il suo periodico digitale Dillinger News, ha sostenuto che il calciatore in forza alla Roma Lorenzo Pellegrini starebbe affrontando tre denunce per stalking depositate a Parma, ad Avezzano e a Roma. L’imprenditore milanese ha inoltre aggiunto che le denunce sarebbero state presentate da una escort di origini rumene. Il giocatore ha smentito i fatti riportati da Corona tramite i suoi profili social.

Pellegrini: “Mi avete fatto sprecare 3 minuti della mia giornata”

“Ho dovuto sprecare tre minuti della mia giornata per leggere l’articolo pubblicato su un canale Instagram riportante notizie inventate sul mio conto. Non voglio sprecare più di 3 secondi per smentire delle ovvie sciocchezze”. Così Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma, in un post pubblicato sul suo account Instagram dopo quanto scritto da Dillinger News.

Il giocatore è stato accusato da una escort, che assicura di essere stata molestata più volte. Il reato contestato è appunto stalking. Dopo le denunce, in automatico, è scattata la procedura del codice rosso a tutela della vittima.

Fonte foto: ANSA Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma

Le indagini dei carabinieri

Per capire se le accuse della donna nei confronti di Pellegrini sono vere, la procura di Parma ha dato il via alle indagini, affidandole ai carabinieri.

Sul caso indagano anche gli uomini romani dell’Arma del nucleo investigativo.

Come poc’anzi accennato, le denunce depositate dall’accompagnatrice sono diverse: una ad Avezzano, due a Parma e una a Roma.

Secondo la versione della donna, Pellegrini le avrebbe inviato messaggi molesti tramite via telefonica e attraverso altre persone nelle diverse città dove lavorava.

Il giocatore, al momento, non è stato ancora ascoltato dagli investigatori. Nel frattempo ha smentito di aver commesso dei reati.

Pellegrini: “I miei avvocati mi tuteleranno”

Pellegrini ha inoltre reso noto che la questione sarà da ora in poi trattata dai suoi avvocati.

“Ci penseranno i miei legali a cui ho già conferito mandato per tutelare gli interessi e soprattutto i valori miei e della mia famiglia. Mi auguro che le autorità competenti si attivino prontamente per tutelare le persone per bene”, ha scritto, sempre su Instagram, il capitano giallorosso.