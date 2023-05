Cade dalla bici e muore di fronte alla moglie a Siracusa: il dramma di una coppia di turisti tedeschi

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Stava pedalando in compagnia della moglie lungo la strada statale 115 alle porte di Siracusa, conosciuta anche come via Elorina, quando a un certo punto ha accusato un malore, è scivolato dal sellino ed è caduto battendo violentemente la testa contro un muro.

Turista tedesco morto a Siracusa

Il fatto è avvenuto nella serata di domenica 7 maggio su un tratto in salita nei pressi dei resti del tempio di Zeus Olimpio.

La donna ha cercato di prestare i primi soccorsi ma poi, resasi conto della gravità della situazione, ha chiamato aiuto.

Nel cerchio rosso la zona della tragedia: il tratto di strada statale 115 nei pressi dell'Olympieion, i resti del tempio di Zeus Olimpio.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, ma nonostante i soccorsi quasi immediati per il turista tedesco non c’è stato nulla da fare.

Sul posto è giunta anche la polizia per gli accertamenti del caso. La moglie, in stato di choc, è stata trasportata in ospedale.

La donna, sentita dagli investigatori, ha confermato che il marito soffrisse di una patologia cardiaca.

La polizia locale ha finora accertato che si tratta di un incidente autonomo, cioè non causato dallo scontro con altre vetture.

Indagini per accertare le cause della morte

Si indaga per capire se l’uomo sia morto sul colpo per un attacco di cuore o se il malore gli abbia solo fatto perdere i sensi. In tal caso la morte potrebbe essere imputabile al violento colpo subito al capo.

Ciclista investito a Milano

Intanto la cronaca riporta un altro dramma che ha coinvolto un ciclista: attorno alle 10:30 di lunedì 8 maggio, in via Comasina a Milano, un uomo di 55 anni che viaggiava in sella alla sua bici è stato investito e ucciso da un camion.

Bicicletta e camion marciavano lungo la stessa direzione quando il mezzo pesante ha improvvisamente svoltato verso destra.

Il ciclista è stato centrato in pieno. La vittima è un uomo di nazionalità cinese residente a Cormano. L’uomo è morto poco dopo essere stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda di Milano.