Cadavere trovato sui binari a Lagomaggio vicino Rimini, indagini in corso e treni in ritardo per i rilievi

Non soltanto un cadavere, ma pezzi di cadavere: è quanto rinvenuto lungo i binari della Metromare di Lagomaggio a Rimini e su cui sono in corso le indagini, con conseguente ritardo nella tratta dei treni. La macabra scoperta è avvenuta alle 7:30 di mattina di mercoledì 5 giugno. Il corpo potrebbe appartenere a una persona di nazionalità indo-asiatica, con molta probabilità di sesso maschile e di età circoscritta ai 30 anni. Per il momento gli inquirenti non si sbilanciano nello stabilire le dinamiche che hanno portato alla terribile morte dell’uomo.

Cadavere a pezzi sui binari a Lagomaggio, Rimini

Come riporta ‘Ansa’ e come conferma ‘Corriere Romagna’, alle 7:30 di mercoledì 5 giugno lungo i binari della ferrovia Metromare – il servizio che collega Rimini a Riccione attraversando la costa – all’altezza di Lagomaggio è stato rinvenuto il cadavere di un uomo, presumibilmente un indo-asiatico di 30 anni, ridotto in brandelli.

Secondo una prima indiscrezione, la vittima potrebbe aver perso la vita nella notte tra martedì 4 giugno e mercoledì 5, forse investita da un convoglio ad alta velocità. Una volta arrivata la segnalazione, sul posto sono arrivati gli uomini della Polizia Ferroviaria insieme ai poliziotti della Scientifica della polizia di Stato.

Per favorire le indagini le autorità hanno interrotto la circolazione dei treni, con conseguente ritardo del servizio

Secondo ‘NewsRimini’, l’allarme è stato lanciato da un cittadino. Qualcuno, secondo ‘Ansa’, avrebbe addirittura fotografato i resti. La stampa locale ha pubblicato le immagini dei rilievi della polizia, con il dettaglio di un piccolo lembo di lenzuolo usato per coprire uno dei brandelli del corpo.

Per il momento, dai macchinisti in servizio durante il presunto orario della morte dell’uomo non sono pervenute segnalazioni.

Le indagini

Come già detto, le indagini sono condotte dalla polizia ferroviaria e dagli uomini della Scientifica. Gli inquirenti non escludono alcuna pista, dal gesto volontario all’incidente. ‘Ansa’ spiega, a tal proposito, che per raggiungere il luogo in cui è stato rinvenuto il cadavere dilaniato è necessario attraversare la strada a percorrenza dedicata e scavalcare il muro divisorio per poi arrivare direttamente ai binari.

Dopo gli opportuni rilievi, il corpo dell’uomo è stato trasportato in obitorio. La Procura della Repubblica di Rimini è già al corrente dell’accaduto.

I treni in ritardo

Per favorire il lavoro degli inquirenti, la linea Rimini-Riccione della Metromare è stata interrotta. I binari scorrono paralleli alla ferrovia destinata all’alta velocità, e per l’intera mattinata sono stati registrati ritardi nel servizio.

Alle 10:15 la linea Bologna-Ancona ha ripreso la regolare viabilità, ma non sono mancati i disagi. ‘Ansa’ scrive che per tre treni dell’alta velocità e per nove regionali si sono verificati ritardi fino a 150 minuti; ancora, per un Intercity e altri nove regionali sono state limitate le corse, mentre per un Intercity e un regionale è stata soppressa la corsa.

